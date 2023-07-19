"Настрел считается сотнями": в ССО показали работу украинских снайперов (видео)

Для обнаружения противника украинские бойцы Сил специальных операций использовали тепловизор.

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Бойцы из подразделения Сил специальных операций (ССО) ВС Украины продолжают выполнять боевые задачи на Донецком направлении. Пресс-служба ССО 19 июля опубликовала кадры ювелирной работы украинских снайперов, которые методично уничтожают врага.

В комментарии под видео сказано, что на счету украинского снайпера уже сотни оккупантов.

"Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!" — цитирует пресс-служба слова снайпера, не называя по понятным причинам его позывного.

На видео заметно использование нашими бойцами тепловизоров для обнаружения противника.

"Работаю", — говорит голос за кадром.

Напомним, 9 июля стало известно, что украинский снайпер сумел поразить цель с дистанции 1798 метров. Обозреватели британского издания Daily Star написали, что этот выстрел стал "самым длинным убийством за всю историю".

4 июля жители Старая Ушица, Хмельницкой области узнали печальную новость. Выполняя воинский долг в бою за Украину погиб их земляк 36-летний стрелок-снайпер Владимир Ткаченко. У бойца остались двое маленьких дочерей.