"Настрел считается сотнями": в ССО показали работу украинских снайперов (видео)
Для обнаружения противника украинские бойцы Сил специальных операций использовали тепловизор.
Бойцы из подразделения Сил специальных операций (ССО) ВС Украины продолжают выполнять боевые задачи на Донецком направлении. Пресс-служба ССО 19 июля опубликовала кадры ювелирной работы украинских снайперов, которые методично уничтожают врага.
В комментарии под видео сказано, что на счету украинского снайпера уже сотни оккупантов.
"Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!" — цитирует пресс-служба слова снайпера, не называя по понятным причинам его позывного.
На видео заметно использование нашими бойцами тепловизоров для обнаружения противника.
"Работаю", — говорит голос за кадром.
Напомним, 9 июля стало известно, что украинский снайпер сумел поразить цель с дистанции 1798 метров. Обозреватели британского издания Daily Star написали, что этот выстрел стал "самым длинным убийством за всю историю".
4 июля жители Старая Ушица, Хмельницкой области узнали печальную новость. Выполняя воинский долг в бою за Украину погиб их земляк 36-летний стрелок-снайпер Владимир Ткаченко. У бойца остались двое маленьких дочерей.