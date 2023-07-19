Скрытая тактика: как бойцы ВСУ успешно применяют трофейные ПТРК "Корнет" , — эксперты

Украинские защитники часто действуют ночью и из закрытых позиций, отмечают польские эксперты, поэтому удары по технике для противника бывают полной неожиданностью.

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В сети периодически появляются кадры применения бойцам Сил обороны российских противотанковых комплексов (ПТРК) "Корнет". В этой связи польские обозреватели Defence 24 19 июля опубликовали материал, где говорится о тактике применения этого вида вооружения украинскими бойцами.

В частности речь идет о воинах 66-й отдельной механизированной бригады Украины. Они получили трофейный ПТРК после удачной операции разведчиков, сумевшим захватить у противника "Корнет". При этом украинские бойцы отметили, что у трофейной пусковой установки отсутствует модуль дистанционного управления, как у отечественной "Стугна-П".

Авторы публикации прежде всего обратили внимание на то, как украинские защитники умело выбирают позиции для нанесения удара. Для того чтобы для противника огневое поражение стало неожиданностью, бойцы Сил обороны занимают позиции ночью и открывают огонь по технике, которая движется с выключенными фарами. Иногда, чтобы найти подходящее место, им приходится пройти до 5 км.

"Это говорит о том, что операторы украинских переносных противотанковых пусковых установок (не только "Корнета") часто действуют из засад или с замаскированных позиций в труднодоступных местах", — отметили обозреватели.

Такая тактика объясняется характером войны и особенностями боевых действий на передовой, пояснили эксперты. С другой стороны переносные ПТРК и пусковые установки на транспортных средствах таких, как TOW-2 на Bradley BWP, которые украинцы также ценят, могут дополнять друг друга в системе противотанковой обороны.

Напомним, воины 66-ой ОМБр в начале июня показали кадры боевой работы по уничтожению вражеского танка с помощью трофейного ПТРК "Корнетʼ. В комментариях бойцы иронично написали, что российский ленд-лиз теперь прекрасно работает против захватчиков.