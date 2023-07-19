Стратегия 2000-х: нападение на солдат РФ на Белгородщине напоминает войну в Чечне, — эксперт

По словам аналитика Юлиана Репке, чеченские бойцы теперь открыли охоту на российских солдат на территории их же страны.

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Подразделения чеченцев, которые воюют в составе Сил обороны, 17 июля атаковали грузовик ВС РФ на территории Белгородской области. В связи с этим немецкий корреспондент Юлиан Репке отметил, что данная операция напоминает о Чеченских войнах конца 1990-х — начала 2000-х. Об этом аналитик рассказал в телепередаче, опубликованной изданием Bild.

Анализируя опубликованное Главным управлением разведки Минобороны Украины видео, Репке отметил, что нападение на российских военных свидетельствует о "чеченской стратегии" времен Второй чеченской войны. Она заключается в повстанческой войне и нападении на линии снабжения противника, в том числе и из засад.

"Теперь чеченские бойцы охотятся на российских солдат на территории России", — подчеркнул Репке.

По его словам, украинская сторона использует все возможности для того, чтобы ослабить потенциал противника, в том числе организовывая засады на войска РФ в их же стране.

"Украина использует, в том числе и это средство, чтобы ослабить российские войска в собственной стране", — подытожил немецкий журналист.

Напомним, диверсионная группа из чеченцев атаковала грузовик Вооруженных сил РФ в Белгородской области, ликвидировав по меньшей мере одного российского солдата. В комментарии к видео ГУР МО сообщило, что в результате операции были уничтожены техника и личный состав ВС РФ.