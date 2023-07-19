"Акт терроризма": РФ может устроить масштабную аварию на ЗАЭС "под чужим флагом", — ГУР

В разведке сообщили, что вражеская спецслужба уже распространяет данные о якобы запланированном штурме Сил обороны. В ГУР подчеркнули, что Россия собирается обвинить Киев в обстрелах станции.

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Российские войска планируют провокации на Запорожской атомной электростанции с применением тяжелого вооружения. Об этом 19 июля предупредила в соцсетях пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

По данным украинской разведки, в ближайшее время враг планирует организовать вооруженную провокацию на ЗАЭС. Для этого российская ФСБ распространяет информацию о якобы подготовке Силами обороны штурма электростанции.

"Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины". Тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС", — проинформировали в ГУР.

Разведчики рассказали, что РФ также готовит "имитационные обстрелы" станции, чтобы потом обвинить Украину.

В ведомстве напомнили, что ЗАЭС захвачена российскими захватчиками еще с 4 марта прошлого года, и уже неоднократно сообщалось о ее заминировании.

"Безответственные действия рашистов неоднократно приводили к нарушению норм ядерной безопасности и созданию аварийных ситуаций на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Такие действия — являются очевидным актом ядерного терроризма", — подчеркнули в ГУР.

В украинской разведке отметили, что безопасную эксплуатацию электростанции сможет гарантировать только ее возвращение под контроль Украины и МАГАТЭ, а также создание вокруг нее демилитаризованной зоны.

Напомним, 16 июля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что риск теракта на Запорожской АЭС остается. По его словам, ситуация на станции не изменилась и разминирование там не происходит.

Ранее, 13 июля, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин информировал, что в случае подрыва ЗАЭС, вероятно, потребуется эвакуация в радиусе 50 километров вокруг станции.