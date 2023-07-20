"Все еще стратегическая точка для них": тактика ВС РФ усложнила им оборону в Бахмуте, — Нацгвардия

Российские войска уничтожали кварталы, лишив себя укрепленных позиций. Теперь, когда защитники имеют огневой контроль над Бахмутом, врагу сложно закрепиться на руинах.

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Украинские войска продвигаются в районе Бахмута и держат город под огневым контролем. Об этом говорится в публикации пресс-службы Национальной гвардии Украины от 20 июля.

"На Бахмутском направлении украинские защитники удерживают инициативу, продолжают продвижение по флангам. Те успехи, которые силы обороны имели в течение июня, в частности выход на нужные господствующие высоты, сейчас позволяют осуществлять огневой контроль", — отметили в Нацгвардии.

Военные объяснили, что продвижению бойцов помогает ранее примененная врагом тактика "выжженной земли". В пресс-службе заявили, что теперь она "играет" против ВС РФ.

"Наши войска имеют тактический успех. Но привлечение таких больших сил врагом здесь указывает, что это до сих пор стратегическая точка для него", — добавили в Нацгвардии.

Журналисты "Украинской правды" взяли комментарий у представителя Нацгвардии Руслана Музычука, в котором он подробнее рассказал о последствиях тактики "выжженной земли" для российских оккупантов.

Музычук объяснил, что во время наступления зимой и весной ВС РФ уничтожили большинство зданий, укрепрайонов и позиций в Бахмуте. Вражеские войска разрушали танками и артиллерией квартал за кварталом города.

Теперь, по словам представителя Нацгвардии, российские захватчики не имеют укрепленных позиций, которых фактически лишили себя самостоятельно. Вследствие тактики "выжженной земли" ВС РФ почти не имеют возможности закрепиться.

В то же время Музычук подчеркнул, что оккупанты не ослабляют давление.

Напомним, Силы обороны под Бахмутом уничтожили вражеский танк Т-90. В этом защитникам помог FPV дрон-камикадзе.

18 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что одни из самых горячих боев сейчас идут на Бахмутском направлении. По его словам, украинские войска продвигаются ежедневно на сотни метров, но действуют осторожно.