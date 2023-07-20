Из-за поддержки Украины: РФ ограничивает передвижение британских дипломатов внутри страны

В МИД России заявили, что накладывают ограничения на британских дипломатов, требуя от них уведомлять за пять дней о любых планах выезда за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения.

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Российская Федерация вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий на своей территории, говорится в распространенном 20 июля сообщении Министерства иностранных дел России.

В дипведомстве России сообщили, что ему было заявлено о недопустимости поддержки "террористических акций" Киева.

"Британcкая сторона была информирована о решении в качеcтве ответной меры на враждебные действия Лондoна, в том числе препятствующие нормальному функционирoванию российских загранучреждений в Великобритaнии, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британcких дипломатических миссий по территории нашей cтраны", — указали в МИД РФ.

Британские дипломаты, за исключением посла и трех других высокопоставленных дипломатов, должны будут направить уведомление о любых планах выезда за пределы 120-километровой "зоны свободного передвижения" не менее чем за пять рабочих дней.

"Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, виде поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и проживания, а также маршруте поездки", — говорится в сообщении ведомства.

Что известно

В четверг, 20 июля, временного поверенного в делах Великобритании в России Тома Додда вызвали в МИД РФ. Войдя в здание, Додд сказал журналистам: "Мы хотим мира в Украине и вывода российских войск из Украины".

Напомним, 30 июня спикер МИД РФ Захарова обвинила Киев в подготовке к теракту на ЗАЭС. Причина паники — установка двух датчиков для измерения уровня радиации в столице.

Ранее, глава МИД РФ Лавров объяснил, зачем Запад дает Украине современное оружие. Глава МИД России обвиняет США и Европу в эскалации конфликта. По его словам, если наращивать уровень противостояния, Москва отреагирует по законам физики и военного времени.