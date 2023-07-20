Через підтримку України: РФ обмежує пересування британських дипломатів усередині країни

В МЗС Росії заявили, що накладають обмеження на британських дипломатів, вимагаючи від них повідомляти за п'ять днів про будь-які плани виїзду за межі 120-кілометрової зони вільного пересування.

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Російська Федерація вводить повідомний порядок пересування співробітників британських дипмісій на своїй території, ідеться в поширеному 20 липня повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.

У дипвідомстві Росії повідомили, що йому було заявлено про неприпустимість підтримки "терористичних акцій" Києва.

"Британську сторону було поінформовано про рішення як захід у відповідь на ворожі дії Лондона, зокрема ті, що перешкоджають нормальному функціонуванню російських закордонних установ у Великій Британії, запровадити повідомний порядок пересування працівників британських дипломатичних місій територією нашої країни", — зазначили в МЗС РФ.

Британські дипломати, за винятком посла і трьох інших високопоставлених дипломатів, повинні будуть надіслати повідомлення про будь-які плани виїзду за межі 120-кілометрової "зони вільного пересування" не менше ніж за п'ять робочих днів.

"Такий документ має містити інформацію про строки, мету, вид поїздки, заплановані ділові контакти, супроводжуючих осіб, вид транспорту, місця відвідування та проживання, а також маршрут поїздки", — ідеться в повідомленні відомства.

Що відомо

У четвер, 20 липня, тимчасового повіреного у справах Великої Британії в Росії Тома Додда викликали в МЗС РФ. Увійшовши в будівлю, Додд сказав журналістам: "Ми хочемо миру в Україні та виведення російських військ з України".

Нагадаємо, 30 червня спікер МЗС РФ Захарова звинуватила Київ у підготовці до теракту на ЗАЕС. Причина паніки — встановлення двох датчиків для вимірювання рівня радіації в столиці.

Раніше, глава МЗС РФ Лавров пояснив, навіщо Захід дає Україні сучасну зброю. Глава МЗС Росії звинувачує США і Європу в ескалації конфлікту. За його словами, якщо нарощувати рівень протистояння, Москва відреагує за законами фізики і військового часу.