"Без страховки не поплывет": аналитик раскрыл тактику РФ для уничтожения зернового коридора

По словам британского военного аналитика Майкла Кларка, если РФ удастся создать атмосферу опасности, корабли не получат страховки.

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Угроза, которая исходит кораблям, перевозящим зерно в Черном море, направлена на страховую индустрию. Об этом заявил британский аналитик Майкл Кларк, передает Sky News.

Если РФ удастся создать атмосферу опасности, корабли не получат страховки.

"Вы можете делать все, что угодно, но если страховки нет, то корабль не поплывет", — объяснил он.

Кларк объяснил, что все дело в требованиях, которые предъявляет РФ: отмена санкций, возвращение платежной системы Swift, возобновление работы крупнейшего в мире аммиакопровода Тольятти — Одесса и т.д.

Они пытаются жесткими требованиями убедить весь мир в том, что необходимо что-то предпринять для выполнения их требований.

"Он очень важен для России, потому что аммиак — это основа индустрии удобрений, которые нужны для продуктов. Они от этого зависели до начала войны. Россияне требуют его восстановления, чтобы можно было направлять аммиак на мировой рынок", — отметил Кларк.

Но 17 июня кто-то подорвал этот аммиакопровод, теперь он поврежден и, по меньшей мере, в этом году, не откроется.

"47 млн человек, живущих в южной части планеты, зависят от украинского зерна, которое, по состоянию на сейчас, никуда не движется", — добавил аналитик.

Напомним, что в Минобороны США предупредили об опасности атак гражданских судов в Черном море со стороны войск РФ. Турция не спешит предоставлять свои военные корабли, чтобы гарантировать безопасность. Последствия атак по кораблю страны НАТО обеспечат эскалацию на самом высоком уровне, считают военные аналитики.

Также сообщалось, что в ОП ответили на угрозы РФ атаковать корабли в зерновом коридоре.