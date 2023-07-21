Точечные удары: как работают расчеты ударных БПЛА десантников в Донецкой области (фото)

Украинские операторы ВСУ имеют на вооружении дроны-камикадзе и FPV-дроны. Они помогают бойцам уничтожать российские цели.

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Бойцы 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады выполняют боевые задачи на одном из направлений в Донецкой области. В составе бригады есть подразделение с дронами-камикадзе и FPV-дронами. Их работу описали в репортаже АрміяInform.

Десантники в роте ударных БПЛА имеют различные виды дронов.

"В основном мы работаем с FPV-дронами и дронами-камикадзе. У нас есть специальные очки, которые позволяют нам видеть все через камеру, которая находится на дроне. Работа с таким типом беспилотников требует высокой квалификации в управлении, ведь оператор полностью контролирует движение коптера", — объясняет оператор Евгений.

На боевых выходах операторы БПЛА работают тройками Фото: АрміяInform

Военный добавляет, что во время боевых выходов они работают тройкой: главный оператор управляет БПЛА, второй снаряжает БПЛА боеприпасом, а командир руководит и находится на постоянной связи с командованием и разведчиками. Другой пилот Всеволод говорит, что целями для них служат блиндажи, опорные пункты, техника и позиции оккупантов. В арсенале десантников есть и многоразовые дроны.

"Одни используем однократно, но есть и многократные носители "подарков" оккупантам. Россияне в этом плане отстали от нас, ведь мы, как снайперы, с воздуха подлетаем, бросаем снаряд точечно по переданным координатам и наносим существенное огневое поражение", — говорит Всеволод.

Фото: АрміяInform

Чтобы научиться управлять FPV-дроном, нужно пройти месячный курс подготовки, который предусматривает подготовку на специальном симуляторе. Также надо иметь большой опыт налетов на меньших дронах-камикадзе.

Напомним, 20 июля ВСУ показали, как украинские бойцы с помощью дрона уничтожили российский танк Т-90 под Бахмутом.

19 июля волонтеры сообщили, что в Украине появится больше операторов морских дронов.