За незаконную депортацию детей: Новая Зеландия ввела санкции против лиц РФ и Беларуси

По словам министра иностранных дел, Новая Зеландия продолжает выступать в поддержку Украины и осуждает физических и юридических лиц, способствующих действиям России.

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В пятницу, 21 июля, Новая Зеландия выступила с заявлением о введении 23 новых санкций в ответ на незаконные и необоснованные действия России в отношении Украины. Об этом информирует министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Новая Зеландия представила ряд новых ограничений, которые направлены против российского военно-промышленного комплекса, военизированных групп и лиц, участвующих в незаконной транспортировке и депортации украинских детей в Россию. Кроме того, эти меры распространяются на несколько белорусских финансовых учреждений в ответ на увеличивающуюся поддержку этой страны нашим врагом.

"Данные санкции направлены против 14 физических и юридических лиц российского военно-промышленного комплекса. Они разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии (такие как микроэлектроника и полупроводники), которые Россия использует для ведения агрессивной войны против Украины", — заявила Махута.

Сообщается, что трое россиян, на которых распространяются новые санкции, недавно были причастны к депортации украинских детей в Российскую Федерацию.

"Новая Зеландия продолжает выступать в поддержку Украины и осуждает физических и юридических лиц, способствующих отвратительным действиям России. Новая Зеландия осуждает эти отвратительные, позорные и безнравственные поступки и призывает Россию немедленно прекратить непрерывное насильственное нападение на Украину, ее народ и детей."

Согласно информации, Беларусь продолжает свои действия, которые нарушают международное право, а также создают угрозу миру и безопасности.

"Шесть попавших под санкции белорусских организаций включают белорусские банки и демонстрируют постоянное осуждение Новой Зеландией действий Беларуси", — сказала Махута.

Напомним, 18 июля стало известно, что ЕС объявит новые санкции против Беларуси на следующей неделе. Европейские чиновники все же не отменили запрет против белорусских калийных удобрений.