За незаконну депортацію дітей: Нова Зеландія ввела санкції проти осіб РФ і Білорусі

За словами міністерки закордонних справ, Нова Зеландія продовжує виступати на підтримку України та засуджує фізичних і юридичних осіб, які сприяють діям Росії.

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У п'ятницю, 21 липня, Нова Зеландія виступила із заявою про введення 23 нових санкцій у відповідь на незаконні та необґрунтовані дії Росії щодо України. Про це інформує міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Нова Зеландія представила низку нових обмежень, які спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, воєнізованих груп і осіб, які беруть участь у незаконному транспортуванні й депортації українських дітей у Росію. Крім того, ці заходи поширюються на кілька білоруських фінансових установ у відповідь на зростання підтримку цієї країни нашим ворогом.

"Ці санкції спрямовані проти 14 фізичних і юридичних осіб російського військово-промислового комплексу. Вони розробляють, виробляють або закуповують зброю, електронні компоненти й технології (такі як мікроелектроніка та напівпровідники), які Росія використовує для ведення агресивної війни проти України", — заявила Махута.

Повідомляється, що троє росіян, на яких поширюються нові санкції, нещодавно були причетні до депортації українських дітей у Російську Федерацію.

"Нова Зеландія продовжує виступати на підтримку України та засуджує фізичних і юридичних осіб, які сприяють огидним діям Росії. Нова Зеландія засуджує ці огидні, ганебні й аморальні вчинки та закликає Росію негайно припинити безперервний насильницький напад на Україну, її народ і дітей".

Згідно з інформацією, Білорусь продовжує свої дії, які порушують міжнародне право, а також створюють загрозу миру та безпеці.

"Шість білоруських організацій, які потрапили під санкції, включають білоруські банки, і це демонструє постійне засудження Новою Зеландією дій Білорусі", — сказала Махута.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що ЄС оголосить нові санкції проти Білорусі наступного тижня. Європейські чиновники все ж не скасували заборону проти білоруських калійних добрив.