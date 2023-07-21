Полностью закроют вопрос: ВСУ могут загнать флот РФ к Туапсе и Новороссийску, — Минобороны (видео)

По словам заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, возможности ВСУ не ограничены системами типа "Нептун": есть и другие технические решения.

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Чем дольше затягивается война, тем ниже вероятность, что Черноморский флот РФ выживет в ближнесрочной перспективе. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Представитель ведомства ответил на угрозы со стороны Кремля о том, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов могут рассматриваться как перевозчики военных грузов.

Если сравнивать с периодом начала полномасштабной войны, то сейчас у ВСУ уже появилось больше возможностей, чтобы "загнать весь этот черноморский флот поближе к Туапсе, Новороссийску — и не давать перемещаться в зоне Крыма".

Возможности Сил обороны Украины не ограничены системами типа "Нептун" — есть другие.

Технические решения ВСУ "закроют вопрос"

"Мы намного сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше", — пояснил Владимир Гаврилов, добавив, что чем дольше затягиваются военные действия, тем ниже вероятность сохранения флота РФ в его нынешнем виде.

Гаврилов сослался на то, что у Украины появятся "технические возможности", чтобы противостоять угрозе со стороны Черноморского флота. И пообещал развеять сомнения сомневающихся.

"Пусть думают, пусть рассчитывают — если кто-то сомневается, пусть ждут", — заверил представитель оборонного ведомства.

Напомним, что ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы. Накануне, 20 июля, по информации журналиста Юрия Бутусова, украинские защитники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ударили по месту базирования оккупантов в Покровском районе Донецкой области.

Также сообщалось, что частные компании в Украине будут производить боеприпасы для БПЛА.