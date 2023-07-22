"Показательная порка": военный эксперт высказался об аресте Стрелкова (видео)

Олег Жданов отмечает, что Гиркин часто высказывался против российского правительства и лично Владимира Путина, но обвинения, которые ему предъявлены, связаны не с изменой, а с экстремизмом. Это значит, что арест мог быть "показательным".

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В пятницу, 21 июля, в России был задержан признанный международным преступником деятель так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который известен своими резкими заявлениями в адрес Владимира Путина. Обвинения, которые ему предъявлены, связаны с экстремизмом. Комментарий по поводу ареста Стрелкова дал военный эксперт Олег Жданов, передает "24 Канал".

Стрелкова (Гиркина) задержали после того, как бывший наемник ЧВК "Вагнер" написал в правоохранительные органы заявление о его деятельности.

"Мне кажется, что он пострадал не столько за слова против Путина, сколько за слова против Пригожина", – предположил Жданов.

"Сейчас ему, вероятнее всего, "правильно" объяснят, что можно говорить, а что нет. И через некоторое время все вернется на круги своя", – отметил Жданов.

По словам Жданова, Гиркин в РФ считается "расходным материалом", его присутствие в политическом поле может быть неблагоприятным для интересов определенных сил или даже государств. Связано это, в частности, стем, что Стрелков (Гиркин) находится в международном розыске по делу о крушении малайзийского самолета Boeing MH17 над Донбассом. Информация, которой он, вероятно, обладает, может быть угрозой для заинтересованных сторон, включая российские власти.

"Я не исключаю, что это может быть показательная порка, чтобы напугать того же Пригожина", – подытожил Жданов.

Комментарий Олега Жданова об аресте Игоря Стрелкова

Отметим, что 21 июля в РФ задержали террориста Игоря Стрелкова (Гиркина). Сотрудники правоохранительных органов увели его из дома, где предварительно провели обыски. Ближайшие два месяца до нового судебного слушания Стрелков проведет в СИЗО.

Напомним, что российский оппозиционер Вячеслав Мальцев сказал, что Гиркина арестовали из-за угрозы убийства Шойгу. По его мнению, Игорь Стрелков (Гиркин) "ревнует к успеху" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которому в свое время не удалось свергнуть министра обороны РФ.