Вслед за племянником: на Херсонщине взорвали дом топ-коллаборанта Журавко, — СМИ (фото)

Георгий Журавко — назначенный российскими захватчиками "мэр" Алешков. Примерно год назад ликвидировали его родственника — также коллаборанта Алексея Журавко.

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В городе Алешки в Херсонской области уничтожили дом местного коллаборанта Георгия Журавко. Об этом 23 июля сообщили в издании "Мост".

Инцидент произошел на улице Крылова, где по данным реестра зарегистрирован земельный участок и недвижимость Журавко. По информации медиа, дом взорвали вечером 22 июля. Находился ли предатель дома в момент взрыва — пока неизвестно.

Фото: Мост Фото: Мост

В медиа подчеркнули, что Георгий Журавко — родной дядя также коллаборанта Алексея Журавко, ликвидированного еще в сентябре прошлого года. В мае 2022 года российские оккупанты назначили его "городским головой" города.

Ранее Журавко занимал должность директора КП "Олешки", а также баллотировался на парламентские выборы в 2019 году и местные выборы в 2020 году.

Напомним, по данным пропагандистских СМИ, Алексей Журавко погиб в результате обстрела гостиницы в Херсоне снарядами HIMARS 25 сентября 2022 года. Бывший нардеп от "Партии регионов" накануне приехал в Олешки и голосовал на незаконном референдуме за включение Херсонской области в состав РФ.

Недавно в Николаевской области сотрудники СБУ задержали коллаборанта, который водил односельчан на "расстрелы" во время временной оккупации. Также он помогал похищать патриотов, которых позже пытали.