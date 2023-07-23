У РФ серьезные проблемы с производством ракет: эксперт указал на причины

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, российское командование обстреливает Одессу, зная о проблемах с их ракетами и прекрасно понимая, что направляя ракету на порт, она с высокой вероятностью отклонится и попадет в исторический центр.

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У Российской Федерации возникли серьезные проблемы с производством ракет. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко из группы "Информационное сопротивление" в своем Telegram-канале, комментируя ракетный обстрел Одессы в ночь на 23 июля.

По словам Коваленко, производство ракет в РФ в настоящее время осуществляется в "авральном режиме", что приводит к практически полному отсутствию технического контроля. Это означает, что выпускаемые ракеты не проходят проверку, включая тесты на наличие ошибок, что в свою очередь сказывается на их качестве, делая их менее надежным и точными.

Эксперт указал, что в ночь на воскресенье, 23 июля, противник применил различные ракеты, атакуя Одессу, в том числе "Искандер-М/К", "Калибр", "Оникс" и Х-22. Он также отметил, что российские ракеты обладают довольно низкой точностью, что делает их менее эффективными. Например, ракета Х-22 может иметь отклонение от цели до 500-600 метров, в то время как даже "высокоточные" ракеты, такие как "Калибр", имеют отклонение в районе +/- 50 метров. Как результат, точность даже у "Калибров" уже ухудшилась до отклонения в районе +/- 100-150 метров.

"Уже в 2022 в районе Белгорода местные неоднократно снимали как запускаемые в сторону Харьковской области ракеты ОТРК "Искандер" взрывались после пуска, или падали, меняя траекторию. Поэтому, применение даже условно "современных" и "высокоточных" ракет, это применение дефективных ракет", — отметил Коваленко.

Эксперт отметил, что российское командование ведет обстрел Одессы, хорошо зная о проблемах с ракетами и направляя ракету на порт, командование ВС РФ понимает высокую вероятность отклонения от траектории, что приводит к попаданию в исторический центр, жилые дома или архитектурные достопримечательности.

Массированный ракетный обстрел Одессы 23 июля

Напомним, в ночь на 23 июля ВС РФ произвели ракетный обстрел Одессы, в ходе которого был разрушен Спасо-Преображенский собор, а также пострадали Дом Ученых и ряд исторических зданий на улице Преображенской в центр города. ВС РФ выпустили по Одессе 19 ракет разных типов. Пострадали как минимум 22 человека. Известно об одном погибшем.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал отомстить россиянам за разрушения в Одессе.