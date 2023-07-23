На кону безопасность Европы: эксперт рассказал о проблемах в подготовке ВСУ, — СМИ

По словам журналистов, западные страны все еще используют подходы, применяемые для мирного времени. В особенности это заметно в том, что касается коллективной подготовки Сил обороны и производства боеприпасов.

Related video

Независимо от того, какого прогресса ВСУ достигнут в ближайшие несколько месяцев, союзникам Украины необходимо сосредоточиться на подготовке бойцов ВСУ. Такое мнение в своей колонке для издания The Guardian высказал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг, который специализируется в наземных военных кампаниях.

По его словам, важно понимать сложности, с которыми столкнулась украинская армия, которой приходится преодолевать хорошо укрепленную т.н. "линию Суровикина".

"Боестолкновения становятся все более ожесточенными — с тяжелые потерями личного состава и техники по обе стороны баррикад", — отмечает автор статьи.

Как устроена оборона ВС РФ

Российские войска размещены на нескольких укрепленных бетоном линиях, каждой из таких линий предшествует 120-500 метров минного поля. При этом им оказывают мощную поддержку артиллерия и боевые вертолеты, они также защищены системой радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

В ближнем бою украинские защитники в большинстве случаев оказываются сильнее, однако обычно пробраться к россиянам, не понеся невосполнимых потерь, не удается.

Сложности оккупационных войск

Россияне также сталкиваются со сложностями. На южном фронте дислоцировано порядка 50 тысяч военнослужащих ВС РФ. Около четверти из них постоянно заняты удержанием позиций и без необходимого резерва, и войск, удерживающих фланги, им будет сложно. Но дефицит личного состава ощущается только по прошествии нескольких недель боев.

В чем преимущество ВСУ перед ВС РФ

Более совершенные, точные гаубицы ВСУ ограничивают россиян в смысле контрбатарейной борьбы. Поставки кассетных боеприпасов предоставят Украине еще большее преимущество в этом отношении.

Автор публикации отмечает, что наблюдал, что у американских войск возникали проблемы с выполнениям боевых задач во время учений. Но Силам обороны Украины приходится учиться в реальных условиях.

О том, что нужно Украине для успешного контрнаступления, западные партнеры выясняли с июля по сентябрь прошлого года. В числе приоритетов были: артиллерия, инженерные возможности, тактическая ПВО, мобильность, а также коллективная подготовка.

Мобильностью и артиллерией украинские войска обеспечены, но в меньшей степени инженерными возможностями и тактическим ПВО. Однако особо заметен недостаток в коллективной подготовке: союзники делают ставку на индивидуальной подготовке солдат ВСУ.

О том, что Украине необходимы изменения в подготовке бойцов, известно с сентября прошлого года, но решение не было принято до января 2023-го. Украинцы получили лишь несколько месяцев на освоение западной техники.

Еще одна проблема — большая часть подготовки не продумана. Индивидуально солдат можно подготовить на территории Украины. Но подготовку на уровне подразделений проводить в Украине сложно, поскольку полигоны часто подвергаются ракетным обстрелам.

Автор публикации особо отмечает бюрократические сложности. По его словам, бойцы ВСУ не смогли должным образом подготовиться на западных полигонах. На использование БПЛА налагаются нормативные ограничения, нет возможности использовать собственное ПО для управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.

Эти бюрократические ограничения указывают на серьезную проблему для партнеров Украины. Будущее европейской безопасности зависит от исхода украинской битвы, а западные страны все еще используют подходы, пригодные для мирного времени. В особенности это заметно в том, что касается производства боеприпасов.

Напомним, что Алексей Арестович заявил о дефиците авто, пулеметов и автоматов в ВСУ. По его словам, подобные сложности близки к тому, с чем сталкиваются россияне.

Также сообщалось, что у Байдена оценили поставки истребителей F-16 в Украину, на что могут уйти месяцы.