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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

Охотился на "Грады" и М777: в Херсоне задержали вербовщика ФСБ (фото)

СБУ, задержание
СБУ задержала резидента ФСБ в Херсоне

На Херсонщине резидент ФСБ держал на связи до десяти информаторов — местных жителей, которые поддерживали агрессию РФ против Украины. Агенту грозит пожизненное заключение.

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В Херсоне контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который вербует и предоставляет задания другим агентам. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне. В результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (прим., — по военной терминологии — это агент, который вербует и дает задания другим агентам), который держал "на связи" до 10 информаторов в регионе", — говорилось в сообщении СБУ.

Отметили, что все информаторы — местные жители, которые поддержали вооруженную агрессию России против Украины. Тогда как задачей агентурной сети была передача оккупантам информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. В частности, они пытались выявить размещение реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777. Таким образом информаторы должны передавать резиденту собранные данные, а тот отправлять их своему куратору из ФСБ.

Однако руководителя сети задержали "на горячем" при попытке передачи информации агрессору. Задержанным оказался житель Херсона, которого завербовали еще в начале "нулевых". Тогда он часто ездил в РФ из-за собственных дел.

"Для "убедительности" своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый "пропуск" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора", — пояснили в СБУ.

Пропуск, передвижение РФ, предатель Fullscreen
"Пропуск" агента для передвижения по России

Перед началом полномасштабного вторжения агент вернулся в Украину и устроился на работу в одну из частных охранных фирм в Херсоне. После 24 февраля с ним на связь вышел представитель ФСБ и определил основные его задачи.

Сотрудники СБУ во время обысков обнаружили у предателя средства коммуникации, через которые он держал контакт с представителями РФ. Поэтому ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей, предателю грозит пожизненное заключение.

СБУ, предатель, средства коммуникации Fullscreen
СБУ обнаружила средства комминкации во время обысков
СБУ, обыски, переписка, предатель Fullscreen
СБУ обнаружила средства коммуникации во время обысков

Напомним, в Николаевской области СБУ задержала коллаборанта. Во время временной оккупации региона он водил своих односельчан на "инсценированные расстрелы". Также в Одессе задержали пророссийского блогера с Николаевщины, он фактически был "правой рукой" коллаборанта Кирилла Стремоусова.