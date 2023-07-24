Никаких Х-101 и Х-555: журналист обнародовал месячную статистику ракетных ударов ВС РФ по Украине

По словам Романа Шрайка, ранее крылатые ракеты Х-101/555 были основной для массированных залпов вместе с "Калибрами". Журналист предположил, что ВС РФ целенаправленно могут пополнять резервы для новой операции.

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Журналист Роман Шрайк оценил уровень использования российских ракет и назвал их объем производства. В Telegram-канале он опубликовал результаты подсчета, который базируется на данных Воздушных сил.

За последние 30 дней российские захватчики использовали 51 ракету "Калибр". Их запускали с надводных и подводных кораблей Черноморского флота РФ. Вероятно объем производства этих ракет составляет около 50 в месяц.

С берегового комплекса "Бастион" запускали 24 противокорабельные ракеты "Оникс". В целом они базировались на территории Крыма. Также с полуострова запускали 14 крылатых ракет "Искандер-К".

Эти ракеты активно запускали для атак на портовую инфраструктуру. Вероятно, уровень остатков составляет более 300.

Самолеты Ту-22М3 запустили 22 ракеты Х-22/32 из акватории Черного моря. Журналист отметил, что это вооружение имеет значительную скорость. Ракета предназначена для поражения авианосцев.

"Летит куда попало и сильно взрывается", — говорится в заметке.

Шрайк добавил, что эти ракеты начали использовать в больших количествах последние 3 месяца. Их запускают примерно по 20 в месяц. Они сняты с производства, ориентировочные остатки могут составлять 80 единиц.

Еще 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 2 противорадарные ракеты. Автор сообщения предположил, что эти ракеты накапливают для новой массированной атаки.

Он также отметил, что не было выпущено ракет Х-101/555. Эти ракеты регулярно были основой для больших залпов вместе с "Калибрами", объемы их производства сопоставимы. Журналист не смог объяснить, почему они сейчас не используются.

Обстрелы Одессы ночью 23 июля

Российские войска 23 июля атаковали Одессу. В результате нападения жилые дома и администрации подверглись разрушениям. По предварительной информации, по меньшей мере один человек погиб, 22 гражданина получили ранения, трое из которых — дети, госпитализированы.

Напомним, Минобороны РФ сообщило детали атаки БПЛА на Крым. Средствами РЭБ якобы "приземлили" 14 украинских беспилотников, 11 из которых упали в акватории Черного моря.