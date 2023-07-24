В Крыму на складе с боеприпасами были уничтожены ракеты П-800 "Оникс", — Одесская ОВА

Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Глава администрации Сергей Братчук отметил, что этими ракетами противник намеревался атаковать Одессу.

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В результате атаки по складу с боеприпасами возле Джанкоя на временно оккупированной территории Крыма была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс". Как сообщил 24 июля председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук, этими ракетами враг собирался атаковать Одессу.

Такую же информацию предоставили авторы Telegram-канала "Крымские Партизаны", которые добавили, что этими же ракетами противник бьет по Николаеву.

"Наши источники сообщают, что на складе БК около Джанкоя была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми рашисты уже несколько дней обстреливают Одессу и Николаев", — говорится в сообщении.

В публикации также отмечено, что стоимость одной ракеты "Оникс" достигает 1,3 млн долларов, поэтому ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

"Демилитаризация Крыма продолжается и это хорошая новость. "Ониксы", которые летели на Одессу, надеюсь теперь их все же стало меньше", — сказал Братчук.

Вместе с тем он добавил, что информация требует уточнения.

"Движение сопротивления информирует, что враг не досчитается ракет типа "Оникс", которые хранились на складе БК под Джанкоем. Информация уточняется", — отметил он.

Напомним, глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов 24 июля сообщил, что в Джанкойском районе утром прогремели взрывы. По его словам, объект был атакован беспилотниками. Позже стало известно, что дроны ударили по складу с боеприпасами.

22 июня взрывы прогремели на территории военного склада в Красногвардейском районе Крыма. Из-за детонации боеприпасов "власти" полуострова приняли решение об эвакуации местных жителей в радиусе 5 км от места происшествия.