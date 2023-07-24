Уже год отдает все ВСУ: мэр города в Украине призвал коллег отказаться от зарплат и премий

По словам главы Днепра, он еще с 2006 года является миллионером, поэтому до конца войны будет перечислять зарплатную на нужды Сил обороны.

Related video

Городской голова Днепра Борис Филатов начал инициативу по поддержке Сил обороны Украины. Будучи миллионером, он решил все заработанные средства на посту мэра отдавать на нужды ВСУ. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Я, городской голова Днепра Борис Филатов, заявляю, что отказался от всех своих премий и надбавок, начисленных мне после 24 февраля 2022 года. Они возвращены в бюджет территориальной общины. Кроме того, моя заработная плата за весь период полномасштабной агрессии, за исключением той части, которая ежемесячно выплачивается дочери погибшей во время стрельбы на "Южмаше" Веры Лебединец — в полном объеме перечислена боевой бригаде и будет передаваться ей и дальше. Так будет продолжаться до завершения военного положения", — написал он.

Фото: пресс-служба Днепровского горсовета

Борис Филатов объяснил, что считает такое решение правильным, поскольку он является миллионером еще с 2006 года, поэтому может себе позволить в трудный для страны час не злоупотреблять зарплатой.

"Это официальное заявление также является обращением к Кабинету Министров, депутатов ВР и руководителей госкорпораций, в частности, топ-менеджмента "Укрзализныци" и "Нафтогаза" и других. Предлагаю присоединиться к инициативе, направив непосредственно собственные заработки на нужды войска", — написал Филатов.

Он намекнул, что спикеры от власти, которые "перебрасывают "мяч" местному самоуправлению" имеют заоблачные бюджеты и неплохие зарплаты.

Напомним, что телеведущий Юрий Горбунов снимет новый сериал за 33 миллиона гривен бюджетных средств. Фирма телеведущего уже подписала контракт на создание кинопродукта.

Ранее сообщалось, что шоумен и телеведущий ЮрийГорбунов прокомментировал скандал с выделением бюджетных денег на комедийный сериал "СМТ Ингулец" во время войны. По его словам, за 24 серии, которые запланированы, это совсем небольшие деньги.