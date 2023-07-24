Вже рік віддає все ЗСУ: мер міста в Україні закликав колег відмовитися від зарплат і премій

За словами очільника Дніпра, він ще з 2006 року є мільйонером, тому до кінця війни буде перераховувати зарплатну на потреби Сил оборони.

Related video

Міський голова Дніпра Борис Філатов започаткував ініціативу з підтримки Сил оборони України. Будучи мільйонером, він вирішив усі зароблені кошти на посаді мера віддавати на потреби ЗСУ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Я, міський голова Дніпра Борис Філатов, заявляю, що відмовився від всіх своїх премій та надбавок, нарахованих мені після 24 лютого 2022 року. Їх повернено в бюджет територіальної громади. Окрім того, моя заробітна платня за весь період повномасштабної агресії, за виключенням тієї частини, яка щомісячно виплачується донці загиблої під час стрілянини на "Південмаші" Віри Лебединець – в повному обсязі перерахована бойовий бригаді та передаватиметься їй і далі. Так триватиме до завершення воєнного стану", — написав він.

Фото: пресслужба Дніпровської міськради

Борис Філатов пояснив, що вважає таке рішення правильним, оскільки він є мільйонером ще з 2006 року, тож може собі дозволити в скрутну для країни годину не зловживати зарплатнею.

"Ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, зокрема, топменеджменту "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" та інших. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська", — написав Філатов.

Він натякнув, що спікери від влади, які "перекидають "мʼяча" місцевому самоврядуванню" мають захмарні бюджети і непогані зарплати.

Нагадаємо, що телеведучий Юрій Горбунов зніме новий серіал за 33 мільйони гривень бюджетних коштів. Фірма телеведучого вже підписала контракт на створення кінопродукту.

Раніше повідомлялося, що шоумен і телеведучий Юрій Горбунов прокоментував скандал із виділенням бюджетних грошей на комедійний серіал "СМТ Інгулець" під час війни. За його словами, за 24 серії, які заплановані, це зовсім невеликі гроші.