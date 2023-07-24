"Очень близко к границе": президент Румынии осудил атаку РФ на Одесскую область

По словам Клауса Йоханниса, действия России ставят под угрозу не только безопасность в Черном море, но и глобальную продовольственную ситуацию.

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После обстрелов Россией портовой инфраструктуры города Рени Одесской области президент Румынии Клаус Йоханнис высказал свою озабоченность серьезными угрозами для безопасности в Черном море. Об этом лидер государства написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 24 июля.

Политический лидер "решительно осудил" последние атаки РФ, в результате которых были нанесены удары по Рени, находящегося в непосредственной близости от румынской границы. Клаус Йоханнис назвал эти недавние обстрелы со стороны России серьезной угрозой для общей безопасности Черного моря.

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"Я решительно осуждаю недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины на Дунае, в непосредственной близости от Румынии. Эта недавняя эскалация представляет собой серьезный риск для безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший транзит украинского зерна и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность", — заявил Йоханнис.

Обстрел Одесской области в ночь на 24 июля

В ночь на 24 июля Одесскую область снова атаковали Вооруженные силы РФ, используя иранские дроны-камикадзе Shahed. Атаки продолжались в течение четырех часов и нанесли ущерб портовой инфраструктуре Дуная. Силы противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА.

В результате атак был уничтожен ангар с зерном в городе Рени и повреждены резервуары для хранения других грузов. Шестеро человек получили ранения.