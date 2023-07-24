Не только армия: в Беларуси еще одно ведомство будет работать с ЧВК "Вагнер"

По словам одного из белорусских министров, "вагнеровцы" будут делиться своим опытом с представителями различных служб в связи с "непростой ситуацией у границ".

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В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь заявили о намерении сотрудничать с частной военной компанией "Вагнер". Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале МИД Беларуси 24 июля.

В публикации говорится, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков встретился с представителями российского вооруженного формирования в учебном центре Внутренних войск МВД.

Сообщается, что на встрече также присутствовали главы и сотрудники спецподразделений МВД. Стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством, в частности обучение белорусских силовиков "вагнеровцами".

В МВД Беларуси заявили, что соответствующий план действий уже разработан.

По словам Ивана Кубракова, упомянутая подготовка необходима в связи с "непростой ситуацией у границ". Министр также заявил, что бойцы его ведомства уже перенимают опыт "вагнеровцев" для обеспечения "безопасности и правопорядка".

Напомним, что 24 июля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что момент на территорию Беларуси прибыло около 5 тысяч наемников из российской ЧВК "Вагнер". По его словам, наемники, вероятно, будут вовлечены в учения с белорусскими военными.

Мы также писали о том, что 24 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании специального саперного подразделения, чтобы противодействовать угрозе со стороны ЧВК "Вагнер". Новый военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.

Ранее, 23 июля, Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину на "вагнеровцев", которые передислоцировались в Беларусь. По словам политика, наемники Пригожина просят отправить их на Запад, чтобы устроить "экскурсии в Варшаву и Жешув".