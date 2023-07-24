Не тільки армія: у Білорусі ще одне відомство працюватиме з ПВК "Вагнер"

За словами одного з білоруських міністрів, "вагнерівці" ділитимуться своїм досвідом із представниками різних служб у зв'язку з "непростою ситуацією біля кордонів".

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У Міністерстві внутрішніх справ Республіки Білорусь заявили про намір співпрацювати з приватною військовою компанією "Вагнер". Відповідний пост з'явився в офіційному Telegram-каналі МЗС Білорусі 24 липня.

У публікації йдеться, що міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков зустрівся з представниками російського збройного формування в навчальному центрі Внутрішніх військ МВС.

Повідомляють, що на зустрічі також були присутні глави та співробітники спецпідрозділів МВС. Сторони обговорили питання, пов'язані зі співпрацею, зокрема навчання білоруських силовиків "вагнерівцями".

У МВС Білорусі заявили, що відповідний план дій уже розроблено.

За словами Івана Кубракова, згадана підготовка необхідна у зв'язку з "непростою ситуацією біля кордонів". Міністр також заявив, що бійці його відомства вже переймають досвід "вагнерівців" для забезпечення "безпеки та правопорядку".

Нагадаємо, що 24 липня представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що наразі на територію Білорусі прибуло приблизно 5 тисяч найманців із російської ПВК "Вагнер". За його словами, найманці, ймовірно, будуть залучені до навчань із білоруськими військовими.

Ми також писали про те, що 24 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про створення спеціального саперного підрозділу, щоб протидіяти загрозі з боку ПВК "Вагнер". Новий військово-інженерний батальйон буде дислокований недалеко від Сувалкського коридору.

Раніше, 23 липня, Олександр Лукашенко поскаржився Володимиру Путіну на "вагнерівців", які передислокувалися в Білорусь. За словами політика, найманці Пригожина просять відправити їх на Захід, щоб влаштувати "екскурсії до Варшави і Жешува".