"Осторожное продвижение": в ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ не идет быстро

По словам экспертов, украинские бойцы сталкиваются со многими трудностями, что значительно замедляет процесс успешного наступления.

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Аналитики ISW выделили основные причины того, почему летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины не может быть быстрым. Об этом сказано в отчете ISW.

Эксперты указывают на ряд причин, по которым нельзя рассчитывать на быстрое и легкое протекание летнего контрнаступления Украины:

Россия, воспользовавшись временем для перегруппировки и подготовки, усилила свои оборонительные позиции, в предвидении неизбежного украинского контрнаступления. Сейчас украинские войска сталкиваются с хорошо подготовленными российскими оборонительными линиями, которые включают в себя массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления.

ВСУ сталкиваются с огромными трудностями, пытаясь осуществить общевойсковые операции без превосходства в воздухе и с ограниченными возможностями маневрирования, такими как противовоздушная оборона. Эта задача представляется чрезвычайно сложной. Кроме того, украинские силы контрнаступления имели ограниченное время для подготовки к масштабному наступлению.

В отличие от России, Украина предпринимает оптимизацию своих операций, стремясь сохранить силы и ресурсы, за счет более осторожного и медленного продвижения. Такой подход позволяет украинским вооруженным силам сбалансировать свои действия и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Напомним, что 24 июля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что контрнаступление Киева отстает от запланированного графика, однако он заверил, что такое замедление было предусмотрено в плане и не вызывает беспокойства. Глава оборонного ведомства отметил, что медленный ход контрнаступления может быть обусловлен различными причинами, такими как нехватка боеприпасов, артиллерийских снарядов и систем, а также сложные условия противостояния на длинной фронтовой линии с превосходящими силами противника.

Также напомним, что 23 июля журналисты WSJ указали на то, что Россия обрела преимущество в воздухе. Теперь, по их мнению, Украина оказалась в сложной ситуации, так как не обладает необходимым вооружением и кадровой подготовкой для эффективной борьбы с российскими оккупантами.