Мобилизация в Украине: будут ли призывать военнообязанных, которые не служили в армии

По словам юриста Татьяны Козин, украинцы, которые не имеют опыта службы в армии, не допускаются к участию в боевых действиях без прохождения соответствующей подготовки.

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В Украине проходит всеобщая мобилизация, в рамках которой мужчины, достигшие призывного возраста, получают повестки и имеют возможность присоединиться к ВСУ. При этом подлежат мобилизации все военнообязанные, независимо от наличия или отсутствия боевого опыта. Об этом сообщила юрист Татьяна Козян.

Она подчеркнула, что в рамках текущей мобилизации в Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву, за исключением особых ситуаций, предусмотренных законодательством. Лица, которые ранее не служили в армии, входят в категорию общественного резерва, что означает, что они могут быть призваны для службы в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях, поскольку для них нет возрастных или медицинских ограничений.

Таким образом, граждане обязаны явиться на мобилизацию. Важно, однако, отметить, что в таком случае их не отправят на фронт сразу. После призыва на службу граждане должны пройти дополнительное обучение или подготовку, прежде чем быть задействованными в боевых действиях. Основной целью обучения является обеспечение должной и полноценной подготовки. Только после успешного прохождения этой подготовки они будут направлены в воинские части и привлечены к выполнению воинских обязанностей.

Военное положение в Украине привело к введению изменений в сроки подготовки для сержантского и рядового состава в учебных центрах. Ранее предусматривавшийся период обучения от 7 до 20 дней теперь может быть скорректирован. Конкретное количество суток в обучении зависит от специальности, но в условиях военного положения могут быть адаптированы в соответствии с текущими обстоятельствами и требованиями обороны страны.

Стоит напомнить о том, кто не подлежит призыву в рамках общей мобилизации в 2023 году. Некоторые категории военнообязанных граждан даже в военное время освобождаются от мобилизации.

Также сообщалось, что в ТЦК рассказали, почему "облавы" продолжатся и призывникам выписывают повестки на улицах. По словам главы Львовского ТЦК и СП Александра Тищенко, только 20% мужчин приходят в военкоматы по повесткам — отсюда сложности с выполнением мобилизационного плана.