Мобилизация в Украине в 2023 году: кто не подлежит призыву на службу в армии

Некоторые категории военнообязанных граждан не мобилизуют даже в военное время.

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В Украине действует всеобщая мобилизация и военное положение, объявленные из-за полномасштабного вторжения России. Мобилизация в Украине будет продолжаться, поскольку военное положение продлили до 18 августа. Закон №9342, который опубликован на сайте Верховной Рады, регулирует перечень лиц, имеющих право на отсрочку.

В настоящее время в ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но есть категория лиц, которых не могут призвать.

Кого не могут призвать во время мобилизации

Категории граждан, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации:

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 — 23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход).

Не могут быть мобилизированы народные депутаты, депутаты Верховной Рады АР Крым, а также работники определенных органов и организаций:

Министерство обороны Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Национальная полиция Украины;

Национальное антикоррупционное бюро Украины;

Управление государственной охраны Украины;

Государственное бюро расследований;

Государственная исполнительная служба Украины.

Также не могут мобилизировать:

женщин и мужчин, близкие родственники которых (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Среди соискателей образования и преподавателей, имеющих право на отсрочку от мобилизации:

Учащиеся и студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений, соискатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (только учащиеся на дневной или дуальной форме).

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени.

А также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Есть еще одна категория украинцев, которую хотят освободить от службы. Изменения планируется внести в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и предусмотреть, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На данный момент из-за законодательной неурегулированности военнообязанные работники ГСЧС подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Для того, чтобы изменения вступили в силу — законопроект еще предстоит принять депутатам ВР во втором чтении и направить на подпись Президенту Украины.

Напомним, 14 июля сообщалось, что изменится уже с 1 августа в мобилизации срочников. В Кабмине заявили, что с 1 августа срочники по желанию могут быть мобилизованы, но при определенных условиях.

Кроме того, украинским мужчинам рассказали о реальном наказании для уклонистов. Для тех, кто решил избежать вручения повестки существует два вида ответственности: административная и уголовная. Обвиняемые могут отделаться штрафом, а некоторым грозит реальный срок.