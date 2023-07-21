Мобілізація в Україні 2023 року: хто не підлягає призову на службу в армії

Деякі категорії військовозобов'язаних громадян не мобілізують навіть у воєнний час.

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В Україні діє загальна мобілізація та воєнний стан, оголошені через повномасштабне вторгнення Росії. Мобілізація в Україні триватиме, оскільки воєнний стан продовжили до 18 серпня. Закон №9342, який опубліковано на сайті Верховної Ради, регулює перелік осіб, які мають право на відстрочку.

Нині до лав ЗСУ призивають чоловіків віком від 18 до 60 років, але є категорія осіб, яких не можуть призвати.

Кого не можуть призвати під час мобілізації

Категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

ті, хто був заброньований на період мобілізації та воєнний час державними органами влади та іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

чоловіки та жінки, які самі виховують дитину/дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише в разі їхньої згоди і лише за місцем проживання);

чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки і жінки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 — 23 років) дитину, що є особою з інвалідністю I або II групи;

чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);

ті, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують піклування (у разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд).

Не можуть бути мобілізовані народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим, а також працівники певних органів та організацій:

Міністерство оборони України;

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Національна поліція України;

Національне антикорупційне бюро України;

Управління державної охорони України;

Державне бюро розслідувань;

Державна виконавча служба України.

Також не можуть мобілізувати:

жінок і чоловіків, близькі родичі яких (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час участі в бойових діях.

Серед здобувачів освіти та викладачів, які мають право на відстрочку від мобілізації:

Учні та студенти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти, здобувачі фахової вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти (лише ті, які навчаються за денною або дуальною формою).

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, установах вищої, фахової вищої, професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0.75 ставки незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня.

А також інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Є ще одна категорія українців, яку хочуть звільнити від служби. Зміни планується внести до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і передбачити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі через законодавчу неврегульованість військовозобов'язані працівники ДСНС підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Для того, щоб зміни набрали чинності — законопроєкт ще належить ухвалити депутатам ВР у другому читанні та направити на підпис Президенту України.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що зміниться вже з 1 серпня в мобілізації строковиків. У Кабміні заявили, що з 1 серпня строковики за бажанням можуть бути мобілізовані, але за певних умов.

Крім того, українським чоловікам розповіли про реальне покарання для ухильників. Для тих, хто вирішив уникнути вручення повістки, існує два види відповідальності: адміністративна та кримінальна. Обвинувачені можуть відбутися штрафом, а деяким загрожує реальний термін.