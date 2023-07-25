Массированная атака Shahed по Украине: взрывы ночью прогремели в пяти областях (фото)

Иранские дроны-камикадзе повредили объекты инфраструктуры и частные владения сразу в нескольких регионах. В Днепропетровской области, по данным ОВА, также зафиксированы обстрелы из тяжелой артиллерии.

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В ночь на вторник, 25 июля, российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел территории Украины. Для атаки захватчики использовали ударные дроны и артиллерию. Фокус (https://focus.ua/) в одном материале собрал всю актуальную информацию о ночной атаке.

Атака на Черкасскую область

Захватчики обстреляли Черкасскую область при помощи ударных дронов. Жертв в результате атаки нет.

"Враг атаковал нашу Черкасщину ударными БПЛА. Есть три попадания. Два "шахеда" попали в поля, еще один — в пустой с/х ангар", — написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он также отметил, что обошлось без пострадавших и пожаров.

Атака на Полтавскую область

Оккупанты предприняли попытку совершить обстрел Полтавской области.

"Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Спасибо за отличную работу! Верим в ВСУ! Слава Украине!", — заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Атака на Сумскую область

Также армия РФ запустила беспилотники и на территорию Сумской области.

"Ночью над Сумщиной средствами ПВО Сил обороны уничтожен БпЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам и защитницам!", — написали в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Атака на Днепропетровскую область

От российских обстрелов пострадал и Никопольский район.

"Дважды за ночь враг обстреливал Мировскую общину Никопольского района. Выпустил полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. Повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Разбитые авто и линия электропередач", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Атака на Житомирскую область

Россияне атаковали дронами-камикадзе Житомирскую область. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

"Сегодня враг снова атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают", — заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Напомним, что в ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed. Это уже шестая атака за месяц на столицу Украины. К счастью, по предварительным данным, ПВО ВСУ уничтожила все воздушные цели в Киевской области. Предварительно, без жертв и разрушений.