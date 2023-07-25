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Военный Фокус Обстрелы городов Украины

Массированная атака Shahed по Украине: взрывы ночью прогремели в пяти областях (фото)

дрон-камикадзе
Фото: AFP | Оккупанты обстреляли Украину дронами-камикадзе

Иранские дроны-камикадзе повредили объекты инфраструктуры и частные владения сразу в нескольких регионах. В Днепропетровской области, по данным ОВА, также зафиксированы обстрелы из тяжелой артиллерии.

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В ночь на вторник, 25 июля, российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел территории Украины. Для атаки захватчики использовали ударные дроны и артиллерию. Фокус (https://focus.ua/) в одном материале собрал всю актуальную информацию о ночной атаке.

Атака на Черкасскую область

Захватчики обстреляли Черкасскую область при помощи ударных дронов. Жертв в результате атаки нет.

"Враг атаковал нашу Черкасщину ударными БПЛА. Есть три попадания. Два "шахеда" попали в поля, еще один — в пустой с/х ангар", — написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он также отметил, что обошлось без пострадавших и пожаров.

Атака на Полтавскую область

Оккупанты предприняли попытку совершить обстрел Полтавской области.

"Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Спасибо за отличную работу! Верим в ВСУ! Слава Украине!", — заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Атака на Сумскую область

Также армия РФ запустила беспилотники и на территорию Сумской области.

"Ночью над Сумщиной средствами ПВО Сил обороны уничтожен БпЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам и защитницам!", — написали в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Атака на Днепропетровскую область

От российских обстрелов пострадал и Никопольский район.

"Дважды за ночь враг обстреливал Мировскую общину Никопольского района. Выпустил полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. Повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Разбитые авто и линия электропередач", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрел Днепропетровской области, 25 июля Fullscreen
Обстрел Днепропетровской области, 25 июля
Обстрел Днепропетровской области, 25 июля Fullscreen
Обстрел Днепропетровской области, 25 июля
Обстрел Днепропетровской области, 25 июля Fullscreen
Обстрел Днепропетровской области, 25 июля
Обстрел Днепропетровской области, 25 июля
Обстрел Днепропетровской области, 25 июля
Обстрел Днепропетровской области, 25 июля

Атака на Житомирскую область

Россияне атаковали дронами-камикадзе Житомирскую область. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

"Сегодня враг снова атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают", — заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Напомним, что в ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed. Это уже шестая атака за месяц на столицу Украины. К счастью, по предварительным данным, ПВО ВСУ уничтожила все воздушные цели в Киевской области. Предварительно, без жертв и разрушений.