Все цели уничтожены: россияне атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed (фото)

В КГВА отметили, что это была уже шестая атака на украинскую столицу за месяц. Предварительно, без пострадавших.

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В ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, это уже шестая атака за месяц на столицу Украины. К счастью, по предварительным данным, ПВО ВСУ уничтожила все воздушные цели в Киевской области.

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев. По информации на эту минуту – в столице обошлось без жертв и разрушений (данные оперативного возведения уточняются, следите за возможными обновлениями)", — заявил Попко.

Также он призвал жителей столицы поблагодарить бойцов, которые охраняют украинское небо.

Отметим, что об угрозе со стороны вражеских БПЛА Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 01: 42.

"Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!" — говорилось в сообщении.

Также об угрозе сообщалось и в других областях.

Карта воздушных тревог

Местные Telegram-каналы начали публиковать фото киевлян, которые прячутся от российской атаки в метро.

Киевляне прячутся в метро от российской атаки на столицу

Напомним, что советник мэра Мариуполя заявил, что в городе ВС РФ заминировали все мосты. По его словам, россияне оборудовали у каждого моста оборонительные сооружения и ограничили там проход. По мнению чиновника, военные готовятся к битве за город.

Также СМИ сообщали, что ВСУ научилась находить бреши в российских ПВО. Украина могла получить снимки с российскими батареями ПВО и теперь использует эти данные, чтобы прокладывать траекторию БПЛА и ракет в обход радаров, допускает военный эксперт Юрий Федоров.