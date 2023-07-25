Усі цілі знищені: росіяни атакували Київ дронами-камікадзе Shahed (фото)

У КМВА зазначили, що це була вже шоста атака на українську столицю за місяць. Попередньо, без постраждалих.

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У ніч на 25 липня російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, це вже шоста атака за місяць на столицю України. На щастя, за попередніми даними, ППО ЗСУ знищила всі повітряні цілі в Київській області.

"Силами і засобами ППО всі повітряні цілі були своєчасно виявлені й знищені на підльоті до Києва. За інформацією на цю хвилину — у столиці обійшлося без жертв і руйнувань (дані оперативного зведення уточнюються, стежте за можливими оновленнями)", — заявив Попко.

Також він закликав жителів столиці подякувати бійцям, які охороняють українське небо.

Зазначимо, що про загрозу з боку ворожих БПЛА Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 01:42.

"Київська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — йшлося в повідомленні.

Також про загрозу повідомляли й в інших областях.

Карта повітряних тривог

Місцеві Telegram-канали почали публікувати фото киян, які ховаються від російської атаки в метро.

Кияни ховаються в метро від російської атаки на столицю

Нагадаємо, що радник мера Маріуполя заявив, що в місті ЗС РФ замінували всі мости. За його словами, росіяни обладнали біля кожного мосту оборонні споруди та обмежили там прохід. На думку чиновника, військові готуються до битви за місто.

Також ЗМІ повідомляли, що ЗСУ навчилася знаходити проломи в російських ППО. Україна могла отримати знімки з російськими батареями ППО і тепер використовує ці дані, щоб прокладати траєкторію БПЛА і ракет в обхід радарів, припускає військовий експерт Юрій Федоров.