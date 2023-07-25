"Есть первые успехи": в Минстратегпроме анонсировали крупное производство оружия в Украине

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, проект Brave также нацелен на привлечение иностранных инвесторов, ведь если иностранные компании примут решение производить свое вооружение в Украине во время конфликта, они смогут тестировать свою продукцию на поле боя.

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Украина стремится стать ведущим производителем вооружения на европейском континенте и уже демонстрирует первые признаки успеха в области производства ракет. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью PAP.

"Мы развиваем мощь Украины как производителя оружия. Мы уже имеем первые успехи, я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет", — отметил министр.

Камышин акцентировал внимание на том, что производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса за последний месяц выросли вдвое.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины является одним из соучредителей проекта Brave 1, который направлен на оказание поддержки разработкам в области оборонных технологий в Украине. Согласно словам Камышина, этот проект стремится обеспечить производителям возможность более быстрого прохождения пути от идеи до заключения контракта с Министерством обороны Украины.

Проект Brave также нацелен на привлечение иностранных инвесторов.

Камышин отметил, что если иностранные компании примут решение производить свое вооружение в Украине во время конфликта, они смогут тестировать свою продукцию на поле боя. Этот опыт позволит им модернизировать свое оружие, что, в свою очередь, сделает его более востребованным не только на украинском рынке, но и за его пределами.

Согласно его заявлениям, Украина стремится стать экспертом в ведении обычной войны.

"Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом в ведении обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе", — сказал он.

Напомним, 4 июля стало известно, что ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления. ВСУ передают разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага. В частности, авиационные комплексы Penguine MK-2.

А в сентябре 2022 года СМИ писали о том, что украинские волонтеры построили своими руками 30 внедорожников для ВСУ. Багги VOLS отличаются простотой и дешевизной конструкции, а также хорошей проходимостью. Существуют версии с бензиновыми и дизельными двигателями.