Сбил насмерть бойца НГУ: устроившему ДТП на блокпосте в Киеве сообщили о подозрении (видео)

Согласно информации Нацполиции, 23-летний мужчина на большой скорости врезался в двух военнослужащих Нацгвардии, а затем — в две припаркованные машины. В одной из них был сотрудник ТЦК.

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Водителю автомобиля Volkswagen, который 25 июля на блокпосте в Киеве насмерть сбил нацгвардейца и нанес травмы еще двум гражданам, сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю автомобиля Volkswagen по факту смертельного ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще двое травмированы", — говорится в публикации.

По предварительным данным Нацполиции, 23-летний мужчина на большой скорости врезался в двух военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. Дальше автомобиль протаранил еще две припаркованные машины, в одной из них был военный ТЦК.

Правоохранители обнаружили, что водитель был трезв, запланирована экспертиза, чтобы установить, не был ли виновник смертельного ДТП под воздействием наркотиков.

Напомним, что авария ночью 25 июля в Святошинском районе, по информации полицейских, произошла в комендантский час.

штате Джорджия грузовик раздавил суперкар Lamborghini за 350 тысяч долларов. Незадолго до аварии правоохранители заметили, что Lamborghini Aventador движется со скоростью свыше 160 км/ч. Водитель не справился с управлением и въехал в прицеп.