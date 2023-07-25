Збив на смерть бійця НГУ: тому, хто влаштував ДТП на блокпості в Києві, повідомили про підозру (відео)

Згідно з інформацією Нацполіції, 23-річний чоловік на великій швидкості врізався у двох військовослужбовців Нацгвардії, а потім — у дві припарковані машини. В одній із них був співробітник ТЦК.

Related video

Водію автомобіля Volkswagen, який 25 липня на блокпості в Києві на смерть збив нацгвардійця і завдав травм ще двом громадянам, повідомили про підозру, передає пресслужба Офісу Генпрокурора України.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водієві автомобіля Volkswagen за фактом смертельної ДТП, унаслідок якої один військовослужбовець загинув, ще двоє травмовані", — ідеться в публікації.

За попередніми даними Нацполіції, 23-річний чоловік на великій швидкості врізався у двох військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані машини, в одній із них був військовий ТЦК.

Правоохоронці виявили, що водій не вживав алкоголь, також заплановано експертизу, щоб встановити, чи не був винуватець смертельної ДТП під впливом наркотиків.

Нагадаємо, що аварія вночі 25 липня у Святошинському районі, за інформацією поліціянтів, сталася в комендантську годину.

Також повідомлялося, но у штаті Джорджія вантажівка розчавила суперкар Lamborghini за 350 тисяч доларів. Незадовго до аварії правоохоронці помітили, що Lamborghini Aventador рухається зі швидкістю понад 160 км/год. Водій не впорався з керуванням і в'їхав у причіп.