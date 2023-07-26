Навсегда 22 года: в боях за Донбасс погиб молодой командир ВСУ

Александр Рыцкий был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки. Молодой военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении.

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В боях в Донецкой области погиб 22-летний военнослужащий из села Быстричи Ровенской области Александр Рыцкий. Об этом сообщил заместитель городского головы Березного Богдан Дроженец в Facebook.

Дроженец сообщил, что Рыцкий был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания у села Ивановское недалеко от Бахмута.

Сообщается, что у Рыцкого дома остались мать, брат и сестра.

"Трудно найти такие слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль родным и близким. Выражаем самые искренние соболезнования по поводу непоправимой потери", – отметил Дроженец.

Напомним, что ВС РФ обстреляли Константиновку днем 24 июля. Место удара — водоем, возле которого находились семьи с детьми. Россияне применили кассетные боеприпасы, от которых пострадали девять человек. В первые часы после происшествия было известно о семи раненых и двух погибших.

Затем стало известно, что в Константиновке от кассетных боеприпасов РФ умер еще один ребенок. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, медики на протяжении суток спасали жизнь ребенка, пострадавшего от удара кассетными боеприпасами ВС РФ — он умер вечером 25 июля.