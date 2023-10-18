Важность ударного потенциала, или Как преодолеть дефицит ракет в Европе

Долгое время европейские страны пренебрегали необходимостью приобретения дальнобойных крылатых и баллистических ракет. Однако война в Украине показала, насколько важным является "длинная рука". Поэтому существует несколько вариантов, как решить этот недостаток Европе.

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Война в Украине доказала то, что многие уже знали: ударное оружие большой дальности имеет огромное значение для ведения войны. Способность поражать цели на оперативной и стратегической глубине позволяет проводить наступательные и оборонительные маневры и формировать условия для победы на поле боя.

Фокус перевел статью Фабиана Хоффманна о том, как опустошились склады Европы и важность ракет на войне.

Однако в результате структурного недофинансирования и различий в приоритетах закупок европейские государства долгое время игнорировали переход к дальнобойным и точным ударам в современной войне. В результате европейские ракетные арсеналы оказались не приспособленными для ведения высокоинтенсивных боевых действий. Поставки в Украину ударного оружия большой дальности еще больше усугубят дефицит европейских запасов.

Чтобы выйти из этой ситуации, европейские государства должны мобилизовать свою оборонную промышленность. Европейский континент располагает мощным ракетным производственным потенциалом, который может сыграть решающую роль в пополнении сокращающихся европейских арсеналов ударных средств большой дальности. В этой связи европейские страны должны придерживаться трехсторонней стратегии, направленной на увеличение производства существующих образцов ракет, ускорение и координацию работ по созданию новых образцов, а также распределение нагрузки по производству ракет, включая лицензионное производство иностранных образцов.

Оружие большой дальности

Термин "оружие большой дальности" относится к категории конвенциональных систем вооружений, способных наносить высокоточные удары по целям с дальних дистанций. В эту категорию входят, например, обычные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые планеры с конвенциональным вооружением, беспилотные летательные аппараты большой дальности и реактивная артиллерия большой дальности.

Значение термина "большая дальность" зависит от географического контекста, в котором применяется ударное оружие. Например, в европейском контексте этот термин имеет иное значение, чем в Азиатско-Тихоокеанском. В целом, однако, термин "большая дальность" означает тип системы оружия, способный обеспечить пользу за пределами тактического уровня ведения боевых действий, позволяя наносить удары по оперативной и, в идеале, стратегической глубине противника.

Выполняя разнообразные функции на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях, боевые средства большой дальности обеспечивают своим обладателям мощный и универсальный боевой потенциал Фото: MBDA

Выполняя разнообразные функции на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях, боевые средства большой дальности обеспечивают своим обладателям мощный и универсальный боевой потенциал. Оружие позволяет атакующей стороне угрожать целям на всем театре военных действий, а в перспективе даже на территории противника, и предоставляет государствам, обладающим оружием большой дальности, мощные рычаги принуждения вне войны. Таким образом, преимущества, связанные с наличием мощных средств большой дальности, весьма значительны. В связи с этим неудивительно, что все большее число государств сосредотачивают свое внимание на ударных средствах большой дальности как на ключевом потенциале в своих военных стратегиях и планах сдерживания.

До войны в Украине Россия успела обзавестись значительным потенциалом нанесения дальних ударов. Она располагает тысячами обычных крылатых и баллистических ракет, которые используются для террора населения Украины. Китай располагает разнообразным ударным арсеналом большой дальности, на вооружении которого находятся более 2200 обычных крылатых и баллистических ракет и более 800 ракетоносных платформ, которые, вероятно, сыграют ключевую роль в ситуации на Тайване. Соединенные Штаты, в свою очередь, в последние годы резко нарастили ракетный потенциал, включая средства наземного и воздушного базирования, и продолжают наращивать свой ударный арсенал большой дальности. Кроме того, ряд других государств, таких как Япония и Иран, предпринимают усилия по наращиванию своих ударных арсеналов большой дальности для сдерживания действий противников в своих регионах.

По сравнению с глобальной ракетной экспансией европейские страны относятся к оружию дальнего действия более сдержанно. До войны в Украине вооружения большой дальности не занимали заметного места в военных стратегиях большинства европейских стран НАТО. Однако даже после аннексии Крыма в 2014 году, когда территориальная оборона вновь встала на повестку дня, европейские государства не предпринимали согласованных усилий по наращиванию своих арсеналов дальнобойных боевых средств.

Это удивительно, учитывая, что вооружения большой дальности обеспечивают существенные военно-политические преимущества, особенно на европейском театре военных действий. Относительно компактная география Европы означает, что ракеты большой дальности теоретически могут легче достичь большего числа целей. Кроме того, в случае нападения средства большой дальности могут стать мощной силой быстрого реагирования, способной срочно нарушить линии снабжения противника и нейтрализовать его скопления войск. Это значительно затруднит прорыв противника к границе НАТО, что будет способствовать достижению заявленной цели НАТО — передовой обороны.

Нехватка ракет в Европе

В 2023 году европейские страны НАТО в совокупности развернут ударный арсенал большой дальности, насчитывающий примерно 3100–3300 ракетных систем, которые могут быть использованы для ведения войны в регионе. Данная оценка основана на подтвержденных или предполагаемых цифрах поступления заказов (например, на основе отчетов об оборонных расходах) за вычетом систем вооружений, использовавшихся в боевых действиях, испытаниях и как учебные цели. В оценку включены средства воздушного и надводного базирования, включая крылатые и баллистические ракеты с дальностью полета 150 км и более (не учтены данные по турецким наземным средствам, которые трудно подтвердить).

Подавляющее большинство существующих в Европе боевых средств большой дальности составляют крылатые ракеты воздушного базирования, такие как британско-французская Storm Shadow/SCALP-EG, немецко-шведская KEPD 350 Taurus и американская Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Только Франция и Великобритания развертывают крылатые ракеты надводного и подводного базирования. Небольшое число государств также используют баллистические ракеты малой дальности.

Только Франция и Великобритания развертывают крылатые ракеты надводного и подводного базирования

Однако итоговые цифры могут вводить в заблуждение, поскольку количество оперативного потенциала по сравнению с запасами может быть меньше. Например, в Германии из 600 крылатых ракет Taurus в боевом состоянии находятся лишь около 150. Маловероятно, что немецкие показатели исправности отражают общее состояние европейского ударного потенциала большой дальности. Однако, экстраполируя предыдущие данные о готовности европейской оборонной техники, можно предположить, что общая исправность составляет менее 100%.

Запасы дальнобойных вооружений в разных странах различаются. Например, Турция за последнее десятилетие приобрела значительный ударный потенциал большой дальности, который она продолжает совершенствовать как по размеру, так и по качеству арсенала. Кроме того, несколько европейских государств подписали специальные сделки на закупку ракетных комплексов после очевидного успеха Украины в использовании оружия большой дальности для противостояния России на поле боя.

В их числе Нидерланды, которые объявили о намерении приобрести ударную триаду большой дальности, вооружив свои надводные и подводные корабли, а также парк истребительной авиации оружием большой дальности американского производства. Кроме того, страны Балтии и Польша заключили контракты на поставку ракетно-артиллерийских систем и боеприпасов, включая американские и южнокорейские ракеты малой дальности.

Однако ударный потенциал Европы отстает от оперативных потребностей, особенно в том, что касается специализированного наземного компонента для средств большой дальности. Это особенно характерно для четырех крупнейших по ВВП европейских государств — Франции, Германии, Италии и Великобритании, чьи арсеналы ударных средств большой дальности остаются без внимания с момента размещения первых заказов в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Кроме того, инициатив по закупкам бывает недостаточно. Например, Германия запросила продажу 75 ракет повышенной дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles для вооружения недавно приобретенных F-35 Lighting. В свете требований современной войны к боеприпасам этот заказ выглядит невероятно скудным.

Германия запросила продажу 75 ракет повышенной дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles для вооружения недавно приобретенных F-35 Lighting. В свете требований современной войны к боеприпасам этот заказ выглядит невероятно скудным Фото: Martin Corporation/Todd R. McQueen

Ограниченные ракетные арсеналы Европы будут еще более напряжены в связи с призывами обеспечить Украину собственным потенциалом нанесения дальних ударов. Украина уже несколько месяцев ведет переговоры с США о поставках баллистических ракет малой дальности ATACMS. До сих пор американские руководители колебались, ссылаясь на опасения эскалации и необходимость сохранения ATACMS в рамках американского планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

Вместо этого Великобритания и Франция решили сделать шаг вперед, объявив о поставке крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG в мае и июле 2023 года соответственно. Это важный шаг, который, безусловно, поможет украинским военным в ближайшие месяцы.

Однако запасы британских и французских ракет ограничены, и если США или другие страны в ближайшее время не сделают шаг навстречу, то Франция и Великобритания будут вынуждены принять непростое решение: продолжать поставлять Украине ударное оружие большой дальности, подрывая при этом свой собственный потенциал дальнего удара, или прекратить поставки и в конечном итоге столкнуться с тем, что Украина лишится этих ключевых систем вооружения. Европейские страны не располагают избыточным потенциалом, которым можно было бы поделиться с Украиной, и любые поставки усилят дефицит запасов.

В целом страны Европы сталкиваются с проблемой ракетного вооружения. Существующие запасы ракетного потенциала представляются недостаточными для обеспечения устойчивой огневой поддержки на больших расстояниях, необходимой для эффективного ведения современной войны высокой интенсивности. Спрос Украины на ударное оружие большой дальности еще больше усилит существующий дефицит. Таким образом, необходим новый европейский подход к созданию ударных средств большой дальности.

Мобилизация европейской промышленности

Чтобы выйти из ракетной ситуации, Европе необходима ракетная стратегия, направленная на мобилизацию и объединение европейской (порой раздробленной) оборонной промышленности.

Основным игроком в ракетной отрасли Европы является европейский оружейный концерн MBDA (в состав которого входят Airbus, BAE Systems и Leonardo), чьи национальные дочерние компании управляют предприятиями по производству ракет и научно-исследовательскими центрами во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. В свою очередь, национальные дочерние компании MBDA владеют значительным количеством более мелких компаний, которые выступают в качестве поставщиков критически важных компонентов, включая ракетные двигатели, боеголовки и сенсорные технологии. Эта паутина ракетного производства, сосредоточенная вокруг MBDA, дополняется рядом других национальных компаний, включая немецкую Diehl, норвежскую Kongsberg, шведскую SAAB и другие.

В целом европейская ракетная промышленность уже характеризуется достаточно высокой степенью кооперации (о чем свидетельствуют несколько европейских ракетных проектов), в том числе и за пределами границ группы. Задача состоит в том, чтобы способствовать более тесной интеграции по национальному признаку для поддержки ракетного перевооружения Европы. Это необходимо, учитывая, что масштабное наращивание Соединенными Штатами ударного потенциала большой дальности в рамках подготовки к войне с Китаем займет подавляющую часть американского промышленного потенциала в этой области. Таким образом, американская промышленность, скорее всего, не сможет быть задействована в той степени, которая необходима для преодоления слабостей Европы в ракетной сфере в разумные сроки. Кроме того, с точки зрения промышленной политики и стратегической автономии имеет смысл сохранить в Европе как можно большую долю опыта и производства в ракетной области.

Германия может разместить заказ на вторую партию крылатых ракет Taurus, возможно, после завершения интеграции системы крылатых ракет с немецким парком истребителей Eurofighter

Для мобилизации оборонной промышленности и рекапитализации своих арсеналов дальнего удара европейские государства должны использовать трехстороннюю стратегию. Во-первых, там, где это имеет смысл, европейские государства должны рассмотреть возможность размещения заказов на существующие ударные средства большой дальности, такие как британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG или германо-шведские крылатые ракеты наземного базирования Taurus KEPD 350. Ряд государств Европы уже развернули эти системы, находятся в процессе их получения или могут разместить заказ в ближайшее время. Это означает, что данные ракетные комплексы уже интегрированы в вооруженные силы ряда европейских государств, а производственные линии уже открыты или вскоре откроются.

Например, Греция в настоящее время получает от Франции крылатые ракеты SCALP-EG в составе большого пакета боеприпасов для своих истребителей Rafale. По словам представителей отрасли, Германия может разместить заказ на вторую партию крылатых ракет Taurus, возможно, после завершения интеграции системы крылатых ракет с немецким парком истребителей Eurofighter. Другим государствам, уже развернувшим системы Storm Shadow/SCALP-EG и крылатые ракеты Taurus (Франция, Италия, Великобритания, Испания) или рассматривавшим возможность закупки этих систем в прошлом (например, Швеция), следует рассмотреть возможность последовать этому примеру, чтобы увеличить общий объем заказов.

Хотя эти системы не являются самым современным поколением ракетных комплексов наземного базирования, в них реализован эффективный комплекс технологий по созданию боеголовок, систем наведения и двигательной установки, которые в настоящее время доказывают свою эффективность на поле боя в Украине. Последовательная модернизация программного и аппаратного обеспечения позволит этим системам оставаться жизнеспособными еще 20 лет, если не больше. Таким образом, они будут служить важной временной мерой на период появления и приобретения в достаточном количестве средств поражения следующего поколения. Кроме того, дополнительные заказы на существующие системы могут облегчить столь необходимые поставки ракет в Украину в ближайшие месяцы.

Во-вторых, необходима более целенаправленная работа по созданию будущего ударного потенциала большой дальности. В то время как США и Китай полным ходом работают над созданием ударных средств дальнего действия нового поколения, включая гиперзвуковые разработки, европейские разработки выглядят более сдержанными.

Франция и Великобритания уже несколько лет сотрудничают в рамках программы Future Cruise/Anti-Ship Weapon, которая должна заменить противокорабельные и наземные крылатые ракеты, стоящие на вооружении британских и французских вооруженных сил, с 2028 года. Недавно Италия объявила о своем намерении присоединиться к этой программе.

Франция и Великобритания уже несколько лет сотрудничают в рамках программы Future Cruise/Anti-Ship Weapon, которая должна заменить противокорабельные и наземные крылатые ракеты, стоящие на вооружении британских и французских вооруженных сил, с 2028 года

Германии следует рассмотреть возможность скорейшего присоединения. Это вполне логичный шаг, учитывая, что эти страны уже имеют общую европейскую ракетную промышленность с упомянутым выше европейским ракетным концерном MBDA. Хотя ракетные системы значительно менее сложны по сравнению с такими платформами нового поколения, как истребители, тем не менее, дублирования усилий следует избегать.

При разработке следующего поколения ударных вооружений большой дальности европейским странам следует обратить внимание на уроки продолжающейся войны в Украине. Низколетящие дозвуковые ракеты оказываются более уязвимыми для ПВО, чем предполагалось ранее, по крайней мере, против противника, развернувшего мощную сеть противовоздушной и противоракетной обороны. Поэтому в будущем ударные средства большой дальности должны быть нацелены в первую очередь на малозаметность, лучшую маневренность и, возможно, большую скорость. Это неизбежно приведет к росту стоимости разработки и удельных расходов и является еще одной причиной, по которой европейские государства должны разделить счет.

В-третьих, европейские государства должны прилагать больше усилий для распределения промышленной нагрузки по производству дальних ударов, мобилизуя и координируя свои независимые центры по производству ракет для увеличения объемов производства.

Например, немецкая компания MBDA недавно объявила о создании нескольких "ракетных хабов" — центров по производству, обслуживанию, ремонту и модернизации различных европейских и американских ракетных систем. Это прекрасный пример того, как европейские государства могут использовать свой опыт в ракетной промышленности для увеличения выпуска боеприпасов в условиях повышенного спроса, в том числе за счет лицензионного производства иностранных разработок.

Главным кандидатом на такое европейское ракетное сотрудничество может стать норвежская ракета Joint Strike Missile. Это крылатая ракета нового поколения наземного базирования, разработанная и производимая норвежским оборонным подрядчиком Kongsberg в сотрудничестве с Raytheon. Она имеет дальность 300 и более километров, обладает малозаметными характеристиками и может размещаться в отсеке вооружения F-35. Таким образом, эта система является ключевой для растущего европейского парка самолетов F-35.

Однако существующее производство Joint Strike Missile, расположенное в Тасконе (штат Аризона), скорее всего, не сможет удовлетворить растущий европейский спрос в разумные сроки, не отставая при этом от американских и зарубежных заказов. Поэтому Kongsberg и Raytheon могут рассмотреть возможность открытия лицензионного производства системы в других европейских странах для увеличения общего объема выпуска. Нет никакой гарантии, что о таком сотрудничестве удастся договориться, и на пути к этому стоит ряд потенциальных препятствий, но в любом случае стоит изучить эти варианты.

Выход из затруднительного положения

В будущем попросту не существует сценария ведения боевых действий, при котором европейские государства не хотели бы иметь доступ к большим арсеналам ударных средств большой дальности. К сожалению, европейские государства долгое время пренебрегали своим потенциалом дальнего удара, что привело к опасному дефициту и созданию ракетных запасов, не пригодных для ведения войны высокой интенсивности в XXI веке.

К счастью для европейских государств, у континента есть все возможности для изменения сложившейся ситуации. Мобилизовав свой промышленный потенциал и придерживаясь трехсторонней стратегии, предусматривающей производство существующих образцов ракет, наращивание усилий по разработке новых образцов и распределение нагрузки на производство ракет, европейские государства смогут выйти из создавшегося положения.

Об авторе

Фабиан Хоффманн — доктор наук, сотрудник Ядерного проекта Осло (ONP), Университет Осло, Норвегия. Его исследования посвящены оборонной политике, ракетным технологиям и ядерной стратегии. До прихода в Ядерный проект Осло Фабиан Хоффманн работал научным сотрудником Европейского отделения Международного института стратегических исследований.