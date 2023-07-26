Сделка по поставке Ирану российских боевых самолетов Су-35 может не состояться, — СМИ

В Минобороны Ирана заявили, что страна способна сама производить боевые самолеты, хотя российская сторона отказывается передать Тегерану необходимые знания и технологии для этого.

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Сделка между Россией и Ираном по поставке российских современных истребителей Су-35 может не состояться, так как Тегеран отметил, что производит собственные самолеты. Об этом сообщило иранское издание Iran International.

Еще в январе этого года Тегеран заказал 24 российских самолета четвертого поколения СУ-35, однако по информации издания Guardian написали, что Иран достиг соглашения о покупке истребителей. Причем, по словам депутата иранского парламента Хайдара Хайдари, срок поставки должен был истечь через три месяца, то есть примерно 21 марта.

Однако спустя семь месяцев самолеты так и не прибыли в Иран. Авторы публикации предположили, что причина этого кроется в словах министра обороны Ирана бригадного генерала Мохаммад Реза Аштиани, который заявил, что страна сама способна производить боевую авиацию. Он также упомянул, что власти "изучают ситуацию" и могут пересмотреть вопрос о покупке, если сочтут это необходимым.

"На определенном этапе мы заключили сделку, но пришли к выводу, что можем сами производить боевые самолеты, хотя сделка с Россией может быть пересмотрена", — отметил он.

При этом Аштиани неоднозначно добавил, что россияне почему-то отказываются передать Ирану необходимые знания и технологии для самостоятельного производства самолетов.

Что касается дальнейшего российско-иранского сотрудничества в военной сфере, то обозреватели отметили, что в ситуацию могла вмешаться израильская сторона. Как сообщило издание Israel Defence недавно премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что провел переговоры с россиянами по поводу военной помощи Москвы Тегерану. В ходе диалога было озвучено, что поставки в Иран передовых российских вооружений являются потенциально опасными.

Также сообщалось, что если Иран откажется от сделки по Су-35, то Россия может продать самолеты в Египет.

Ранее мы писали, сколько самолетов "Су" было поставлено на вооружение ВС РФ в 2023 году. Эксперт авиационной отрасли Валерий Романенко рассказал Фокусу, что несмотря на санкции ВКС России могли получить 12 новых истребителей.