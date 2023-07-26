ЧВК "Вагнер" в Беларуси возглавил Сергей Чубко родом из Украины, — СМИ

Глава наемников родился в Черновцах, но после развала СССР его семья переехала в Россию. Сергей Чубко воевал в Чечне, Сирии и возглавлял "вагнеровцев" в ЦАР.

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Наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси возглавил Сергей Чубко родом из Украины. Об этом сообщает мониторинговый проект All Eyes on Wagner.

В районе села Цель построили лагерь наемников ЧВК "Вагнер". 25 июня владелец ЧВК Евгений Пригожин выступил перед "вагнеровцами". Он передал флаг бывшей базы в Молькино бойцу с позывным "Пионер". Оказалось, что им является уроженец Украины Сергей Чубко.

Момент передачи флага Сергею Чубко

Что известно о Сергее Чубко, который возглавил "вагнеровцев" в Беларуси?

Сергей Чубко — 47-летний ветеран "Вагнер", который родился в Черновцах в Украине. В начале 1990-х годах вместе с родителями он переехал в Россию в Новороссийск. Там он служил в российской армии в период с 1994 по 2002 годы. Воевал в Чечне.

В 2003 году он стал председателем комиссии по делам молодежи администрации Новороссийска, через год стал заместителем главы окружной администрации села. В 2011 году его хотели лишить российского гражданства из-за того, что он якобы тайно имеет украинское гражданство. Также известно, что в 2014 году Чубко возглавил "Казаков" Новороссийска по специализации безопасности.

Членом ЧВК "Вагнер" Сергей Чубко стал в 2017 году. В их составе он воевал в Сирии вблизи Дейр-эз-Зор возле нефтяного месторождения. Туда нанесли удар американские силы в 2018 году. Также он руководил операциями ЧВК в ЦАР с июля 2021 года. Во время его руководства в стране было зафиксировано 137 инцидентов насилия, террора и преследований против гражданских, что привело к 686 смертям.

Также Чубко командовал операциями в Ливии в 2019 году, где позже стал руководителем ЧВК в регионе.

Напомним, 26 июля в Британии опубликовали отчет об угрозе ЧВК "Вагнер" безопасности страны.

Также росСМИ писали, что Пригожин держал собственный гарем девственниц в Петербурге.