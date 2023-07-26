Существовали почти 10 лет: в Британии раскритиковали правительство за недооценку угрозы ЧВК "Вагнер"

Странам, которые обращаются к услугам ЧВК "Вагнер", нужно предоставить альтернативу. А наемников надо признать террористической группировкой.

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Британское правительство подверглось жесткой критике за недооценку ЧВК "Вагнер" в течение почти 10 лет. Об этом сообщает CNN.

Частная военная компания Евгения Пригожина представляет серьезную угрозу для интересов Великобритании уже почти 10 лет, однако ЧВК "Вагнер" систематически недооценивали. Об этом говорится в отчете Комитета по иностранным делам в британском парламенте, который опубликовали сегодня, 26 июля.

"В течение почти 10 лет правительство недооценивало и преуменьшало деятельность "Вагнера", а также последствия ее значительного расширения для безопасности", — говорится в докладе комитета.

Одна из проблем заключается в том, что британское правительство рассматривало наемников через призму Европы и упустило тот факт, что они значительно расширили географическое влияние за рубежом. К тому же деятельность ЧВК "Вагнер" в Украине не отражает всей сети наемников в мире. Известно, что ЧВК действовали уже как минимум в 7 странах прежде чем Великобритания начала значительно больше инвестировать в ее изучение в 2022 году.

Отмечается, что недоработка правительства делает всю Великобританию менее подготовленной к реагированию на изменения группы наемников. Неспособность противостоять "вагнеровцам" заставляет сделать вывод, что власти не хватает навыков и знаний о политике других угрожающих ЧВК.

Поэтому в отчете призывают улучшить сбор разведывательной информации о деятельности "вагнеров" в большем количестве стран, а также призвали наложить более жесткие санкции против тех, кто связан с ЧВК "Вагнер". Наконец комитет призывает признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, а также предоставить странам, которые обращаются к наемникам, альтернативу.

Напомним, 25 июля СМИ писали, что Путин хочет захватить "империю войны и золота", которую создала ЧВК "Вагнер" а Африке.

24 июля самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" рвутся в Варшаву.