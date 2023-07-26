Існували майже 10 років: у Британії розкритикували уряд за недооцінку загрози ПВК "Вагнер"

Країнам, які звертаються до послуг ПВК "Вагнер", потрібно надати альтернативу. А найманців треба визнати терористичним угрупуванням.

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Британський уряд піддався жорсткій критиці за недооцінку ПВК "Вагнер" протягом майже 10 років. Про це повідомляє CNN.

Приватна військова компанія Євгена Пригожина становить серйозну загрозу для інтересів Великої Британії вже майже 10 років, проте ПВК "Вагнер" систематично недооцінювали. Про це йдеться у звіті Комітету у закордонних справах в британському парламенті, який опублікували сьогодні, 26 липня.

"Протягом майже 10 років уряд недооцінював і применшував діяльність "Вагнера", а також наслідки її значного розширення для безпеки", — йдеться в доповіді комітету.

Одна з проблем полягає в тому, що британський уряд розглядав найманців через призму Європи й упустив той факт, що вони значно розширили географічний вплив за кордоном. До того ж діяльність ПВК "Вагнер" в Україні не відображає всієї мережі найманців у світі. Відомо, що ПВК діяли вже щонайменше у 7 країнах перш ніж Велика Британія почала значно більше інвестувати в її вивчення у 2022 році.

Зазначається, що недоопрацювання уряду робить всю Велику Британію менш підготовленою до реагування на зміни групи найманців. Нездатність протистояти "вагнерівцям" змушує зробити висновок, що владі бракує навичок та знань щодо політики інших загрозливих ПВК.

Відтак у звіті закликають покращити збір розвідувальної інформації про діяльність "вагнерів" в більшій кількості країн, а також закликали накласти жорсткіші санкції проти тих, хто повʼязаний з ПВК "Вагнер". Врешті комітет закликає визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, а також надати країнам, які звертаються до найманців, альтернативу.

Нагадаємо, 25 липня ЗМІ писали, що Путін хоче захопити "імперію війни й золота", яку створила ПВК "Вагнер" а Африці.

24 липня самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що "вагнерівці" рвуться до Варшави.