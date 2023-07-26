Убивают мирных людей: над дронами Shahed могут работать не только в Иране, — Данилов (видео)

Секретарь СНБО сообщил, что украинская разведка и ВСУ собирает информацию о причастности других стран к производству БПЛА Shahed.

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В разработке беспилотных летательных аппаратов Shahed иранского производства могут участвовать и другие страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью 24 Каналу.

По информации Данилова, в БПЛА могут находиться иностранные компоненты. Украинская разведка и Вооруженные силы собирают об этом информацию. Если Украине удастся найти доказательства, это станет серьезным шагом, чтобы побудить другие страны эффективнее контролировать распространение своих изделий.

"Сегодня можем констатировать, что там (в БПЛА Shahed) могут быть компоненты не только иранского производства, но и компоненты других стран", – отметил секретарь СНБО.

Комментарий Данилова с 13:30

Алексей Данилов также добавил, что иранские "Шахеды", которые находятся на вооружении ВС РФ, в большинстве случаев атакуют не военные цели, а гражданскую инфраструктуру. Таким образом страны, которые причастны к производству дронов, фактически спонсируют убийства мирных граждан Украины.

Данилов также рассказал, что россияне делают ставку на беспилотники, так как стремятся переломить ход войны нетрадиционным вооружением.

Напомним, в июне официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что Иран поставляет в Россию оборудования для строительства завода по производство иранских БПЛА, который будет запущен уже к началу 2024 года. Полностью собранные беспилотники Shahed, которые ВС РФ широко используют в войне против Украины, Иран поставляет в Россию через Каспийское море. Грузы доставляются из Амирабада в Махачкалу, при этом Тегеран использует суда, которые не передают данные для отслеживания их движения.

Фокус писал 24 июля, что, по информации СМИ, в российском колледже "Алабуга Политех" в республике Татарстан несовершеннолетних студентов привлекают к сборке беспилотных летательных аппаратов Shahed. За труд подросткам платят 30-40 тысяч рублей. Сами студенты жалуются на отсутствие доплат за переработки и работу на выходных.