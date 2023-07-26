Убивають мирних людей: над дронами Shahed можуть працювати не тільки в Ірані, — Данілов (відео)

Секретар РНБО повідомив, що українська розвідка і ЗСУ збирає інформацію про причетність інших країн до виробництва БПЛА Shahed.

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У розробці безпілотних літальних апаратів Shahed іранського виробництва можуть брати участь й інші країни. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю 24 Каналу.

За інформацією Данілова, у БПЛА можуть бути іноземні компоненти. Українська розвідка і Збройні сили збирають про це інформацію. Якщо Україні вдасться знайти докази, це стане серйозним кроком, щоб спонукати інші країни ефективніше контролювати поширення своїх виробів.

"Сьогодні можемо констатувати, що там (у БПЛА Shahed) можуть бути компоненти не тільки іранського виробництва, а й компоненти інших країн", — зазначив секретар РНБО.

Коментар Данілова з 13:30

Олексій Данілов також додав, що іранські "Шахеди", які перебувають на озброєнні ЗС РФ, у більшості випадків атакують не військові цілі, а цивільну інфраструктуру. Таким чином країни, які причетні до виробництва дронів, фактично спонсорують вбивства мирних громадян України.

Данілов також розповів, що росіяни роблять ставку на безпілотники, оскільки прагнуть переломити хід війни нетрадиційним озброєнням.

Нагадаємо, у червні офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що Іран поставляє в Росію обладнання для будівництва заводу з виробництва іранських БПЛА, який запустять уже до початку 2024 року. Повністю зібрані безпілотники Shahed, які ЗС РФ широко використовують у війні проти України, Іран поставляє в Росію через Каспійське море. Вантажі доставляються з Амірабада в Махачкалу, при цьому Тегеран використовує судна, які не передають дані для відстеження їхнього руху.

Фокус писав 24 липня, що, за інформацією ЗМІ, в російському коледжі "Алабуга Політех" у республіці Татарстан неповнолітніх студентів залучають до складання безпілотних літальних апаратів Shahed. За працю підліткам платять 30-40 тисяч рублів. Самі студенти скаржаться на відсутність доплат за перепрацювання і роботу на вихідних.