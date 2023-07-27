Контрнаступление ВСУ: Украина выявила слабые места в обороне российских сил, — CNN

По словам журналистов, командование ВСУ задействовало больше сил для контрнаступления после нескольких недель медленного продвижения.

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Украинские силы, скорее всего, выявили потенциальные слабые места в оборонительных линиях ВС РФ. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников США.

По словам источников, у украинских военных еще есть незадействованные резервы, которые не были задействованы для контрнаступления. Хотя командование, как утверждается, уже направило дополнительные войска, чтобы Силы обороны добились больших успехов.

Издание пишет, что многие подразделения ВСУ находились в резерве. Другие украинские силы медленно, но упорно продвигались в штурме российских оборонительных рубежей. Силам обороны Украины удалось прорвать элементы российских оборонительных рубежей. И вот резервные подразделения прибыли на фронт, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил на прошлой неделе, что Россия имеет "очень сложную глубокоэшелонированную оборону" вдоль линии фронта в Украине.

Напомним, что журналисты также писали, что в Пентагоне заявили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ. В американском оборонном ведомстве считают, что "главный удар" украинского контрнаступления сейчас осуществляется на юго-востоке страны.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ удалось вклиниться в первую линию обороны ВС РФ на трех участках на Запорожье. По словам представителя оккупационной администрации региона, российские войска использовали весь арсенал имеющегося у них вооружения, чтобы отбивать штурм ВСУ.