Контрнаступ ЗСУ: Україна виявила слабкі місця в обороні російських сил, — CNN

За словами журналістів, командування ЗСУ задіяло більше сил для контрнаступу після кількох тижнів повільного просування.

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Українські сили, найімовірніше, виявили потенційні слабкі місця в оборонних лініях ЗС РФ. Про це пише видання CNN з посиланням на двох неназваних чиновників США.

За словами джерел, в українських військових ще є незадіяні резерви, які не були задіяні для контрнаступу. Хоча командування, як стверджується, вже направило додаткові війська, щоб Сили оборони домоглися великих успіхів.

Видання пише, що багато підрозділів ЗСУ перебували в резерві. Інші українські сили повільно, але наполегливо просувалися в штурмі російських оборонних рубежів. Силам оборони України вдалося прорвати елементи російських оборонних рубежів. І ось резервні підрозділи прибули на фронт, щоб скористатися цією можливістю.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив минулого тижня, що Росія має "дуже складну глибокоешелоновану оборону" вздовж лінії фронту в Україні.

Нагадаємо, що журналісти також писали, що в Пентагоні заявили про початок основної фази контрнаступу ЗСУ. В американському оборонному відомстві вважають, що "головний удар" українського контрнаступу зараз здійснюється на південному сході країни.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що ЗСУ вдалося вклинитися в першу лінію оборони ЗС РФ на трьох ділянках на Запоріжжі. За словами представника окупаційної адміністрації регіону, російські війська використовували весь арсенал наявного в них озброєння, щоб відбивати штурм ЗСУ.