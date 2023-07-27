Более 80% бойцов возвращаются в строй после ранений, — Минобороны

По словам Анны Маляр, около 80% раненых получают надлежащую медицинскую помощь в течение "золотого часа".

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Благодаря опытности украинских врачей до 82% раненых бойцов возвращаются в строй. Об этом сообщает заместитель Министра обороны Анна Маляр.

В Украине медицинские работники работают в сложных условиях еще с 2014 года, с тех пор благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения и единому медицинскому пространству удается делать так, чтобы большинство военных вставали в строй после болезней или ранений.

Врачам приходится работать в бомбоубежищах, на передовой, в больницах и посреди улиц под обстрелами врага. Анна Маляр подчеркнула, что смертность на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.

"Около 80% раненых в течение так называемого "золотого часа" получают надлежащую помощь наших медработников", — подчеркнула Маляр.

Она добавила, что среди врачей есть разные профессии: хирурги, офтальмологи, реаниматологи, анестезиологи, травматологи, медбратья, медсестры и инструкторы по тактической медицине. Всех их называют Ангелами в белых халатах, отмечает Маляр.

27 июля в Украине отмечают День медицинских работников.

Напомним, 25 июля добровольцы ВСУ спасли собратьев в Запорожье благодаря дрону, с которого писали инструкции военным.

22 июля СМИ писали, что Великобритания передаст ВСУ дроны Malloy, которые способны эвакуировать раненых с поля боя.