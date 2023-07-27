"Не дает покоя": в ВСУ объяснили, зачем ВС РФ атаковали "Кинжалами" Хмельницкую область (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, в последнее время участились взрывы на военных объектах россиян, поэтому аэродром в Староконстантинове сейчас находится под прицелом захватчиков.

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В течение минувших суток ВС РФ осуществляли массированные удары по Украине, задействовав ракетное вооружение и иранские дроны-камикадзе Shahed. Целью россиян также был аэродром который расположен в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом рассказал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Как видим "Шахеды" уничтожили на 100%. Опять же не дает оккупантам спокойствия аэродром в Староконстантинове. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Ну вы видите какие "хлопки" хорошие проходят на оккупированных территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", — рассказал он.

Игнат напомнил, что аэродром уже находился под прицелом "Шахедов" в прошлый раз.

Что известно про обстрел Хмельницкой области

На территории Хмельницкой области 26 июля упали обломки российских ракет.

В результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района. Кроме того, на территорию частного дома в Староконстантиновском районе также прилетели части ракет. Поврежден автомобиль.

Незадолго до этого воздушные силы ВСУ заявили, что РФ атаковала "Кинжалами" Хмельницкую область. Согласно данным воздушного командования, около 19:00 26 июля россияне подняли в воздух истребители МиГ-31К. А потом вражеские самолеты выпустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". Целью врага была Хмельницкая область, говорится в сообщении ВС ВСУ.

26 июля силы ПВО сбили 36 крылатых ракет. Так, украинские защитники сбили 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые способны нести ядерный заряд.