Контракт на миллиарды: Южная Корея потеснила Германию в поставках БМП для Австралии

Для австралийского правительства приобретение БМП будет одним из крупнейших в истории. Армия трансформируется для возможности ведения маневров в прибрежной зоне.

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Австралия выбрала поставщика БМП для армии. Между немецким Rheinmetall и корейским Hanwha Defense выбор пал на последнего. Об этом сообщает Australian Defence.

В рамках программы Land 400 Phase 3 Австралия выбирала поставщика новой БМП для армии. В тендере победила южнокорейская компания Hanwha Defense с машиной AS21 Redback. Соглашение предусматривает поставку 129 боевых машин пехоты.

Изначально планировалось приобрести 450 БМП, но в апрельском Оборонном стратегическом обзоре решили уменьшить заказ до 129 машин. Предполагается, что стоимость проекта будет 5-7 млрд австралийских долларов или около 3,38 млрд американских долларов. Для Австралии контракт станет одним из крупнейших в истории армии.

Первую машину AS21 должны поставить в начале 2027 года, что на 2 года раньше первоочередных планов. Завершить сделку должны до конца 2028 года. Если бы контракт не уменьшили, то его стоимость составляла бы 27 млрд австралийских долларов.

Австралия трансформирует собственную армию, чтобы иметь возможность проводить прибрежные маневренные операции. Компания Hanwha разработала Redback для Австралии, и он не подходит для будущих потребностей Южной Кореи из-за особенностей климата.

Также отмечается, что Rheinmetall участвовал в тендере по БМП KF41 Lynx. Машины придут на замену уже устаревших БТР М113AS4. Германия предлагала лучшее предложение, так как предлагала производить машины на местных предприятиях с широкой локализацией. Однако и Hanwha построит предприятие в Австралии в регионе Джилонг. О степени локализации пока информации нет.

Напомним, 11 июля СМИ писали, что Австралия отправит самолет-разведчик E-7A в Германию для поддержки Украины.

12 июля Австралия анонсировала поставку Украине 30 БТР Bushmaster к уже переданным десяткам машин.