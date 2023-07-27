"Нацистские сатанисты — в святом Киеве": Кремль подготовил методички к годовщине Крещения Руси

О президенте РФ Владимире Путине пропагандисты говорят как о том, кто вернул России "миссию защитницы православной веры". Как именно он это сделал, не упоминается.

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Российские СМИ получили очередную методичку от Кремля, в которой рассказывается, как именно следует рассказать россиянам об очередной годовщине Крещения Руси. Журналисты "Медузы" получили доступ к этому документу.

О событии, отмечающемся 28 июля, упоминается как о "ключевом повороте российской истории", которое называют "точкой становления государственности". Пропагандистам из РФ придется делать акцент на том, что "общая вера" позволила племенам восточных славян стать "единым народом".

Отдельное внимание кремлевские кураторы уделили "противникам России", которые, как сообщается, боролись с православием в Украине, Беларуси и Польше. Согласно такой трактовке истории, польские короли "насаждали католицизм и униатство" на "исконно русских территориях". Делалось это с тем, чтобы раздробить и подчинить народ.

Президента РФ Владимира Путина позиционируют как того, кто вернул России "миссию защитницы православной веры", однако не упоминается, каким образом.

"Сегодня наша страна сражается с новым сатанинским режимом <…> Нацистские сатанисты укрепились в святом русском городе Киеве, где Русь приняла крещение", — говорится в пособии для российских СМИ.

О Путине СМИ также советуется говорить как о руководителе, который оказывает "поддержку возрождению православия". По данным источников журналистов, такие упоминания будут только возрастать по мере приближения выборов в РФ.

Имя главы Кремля должно упоминаться в связи с любым значимым событием, отмечается в публикации.

Напомним, что белорусская пропаганда оправдывает Лукашенко в депортации украинцев, он якобы "спасает бедных детей".

Также сообщалось, что Путин пообещал заменить украинское зерно на мировом рынке российским и доставить его в ряд африканских стран бесплатно.