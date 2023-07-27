"Любую оборону можно сломать": Тарнавский высказался о "медленном" продвижении ВСУ на юге

По словам командующего Таврического направления, у россиян была возможность выстроить линию обороны, поэтому украинской стороне нужно время для того, чтобы обрушить их планы.

Related video

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на фронте и готовятся сломать оборону российских оккупантов на южном направлении. Об этом заявил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью BBC 27 июля.

По его словам, успех обязательно будет в ближайшее время и украинцы смогут это увидеть после освобождения крупных городов, которые длительное время находятся в оккупации.

Пока что украинские военные продолжают преодолевать масштабные укрепления и минные поля россиян, а это значит, что много задач лежит на пехоте. Недооценивать противника при этом нельзя, ведь они смогли немного задержать украинское наступление.

"Любую оборону можно сломать, но нужно время, терпение и умелые действия. Украина медленно истощает своего врага. Россия не переживает из-за потери своих людей, а последние изменения в военном руководстве означают, что все далеко не в порядке", — говорится в сообщении.

Командование украинских войск еще не ввело на поле боя основные ударные силы, которые помогли бы другим подразделениям быстрее освобождать территории. В любом случае продвижение продолжается и результаты вскоре будут.

"Наступление идет и оно обязательно достигнет своей цели. Если бы наступление не имело успеха, я бы сейчас с вами не разговаривал", — подытожил Александр Тарнавский.

Напомним, 27 июля теробороновцы объяснили, почему ВСУ медленно продвигаются на юге. Российские оккупанты в ходе подготовки установили противотанковые и противопехотные мины для того, чтобы повлиять на работу саперов, которые в результате этого не могут быстро разминировать территорию.