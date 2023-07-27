"200 мин на участке 20×20": теробороновцы объяснили, почему ВСУ медленно продвигаются на юге (видео)

Российские захватчики пытаются на одном участке ставить противотанковые и противопехотные мины для того, чтобы повлиять на работу саперов, которые в результате этого не могут быстро разминировать территорию.

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На юге ВСУ пытаются как можно быстрее разминировать территории, чтобы продвинуться вперед, но участки фронта очень плотно заминированы. Об этом сообщил пресс-офицер отдельной бригады теробороны города Днепр Александр Курбатов в эфире телемарафона.

Он отметил, что ранее рекордом считалась 200 мин на участке 50 × 50 метров. Недавно бойцы обнаружили территорию в 20 × 20 метров, на которой столько же было взрывоопасных предметов.

"Россияне делают смешанные поля, чтобы максимально усложнить разминирование", — сообщил пресс-офицер отдельной бригады ТрО г. Днепр.

Он отметил, что российские захватчики часто на участке ставят противотанковые и противопехотные мины. Таким образом они препятствуют быстрому процессу разминирования.

"Наши бойцы пытаются как можно быстрее продолжить разминирование", — заявил он.

Минные поля в Украине

Артиллерийская разведывательная группа разминирует территории на юге. Часто саперы находят противотанковые и противопехотные мины, а российские захватчики придумывают различные способы, чтобы усложнить задачу по разминированию. Бойцы рассказали, что получают соответствующие координаты относительно возможных мин и взрывчатых предметов. Впоследствии специалисты обследуют территорию и подъезды к ней.

Вице-премьер Ирина Верещук в конце апреля назвала Украину самым заминированным государством в мире. По подсчетам Кабмина, в Украине заминировано 174 тысячи квадратных километров территорий. По ее словам, для разминирования территории Украины нужно 40 млрд долларов.

Напомним, 20 июля бригада "Кара-Даг" показала, как на южном направлении уничтожает минные поля. Продвижению и проведению украинскими войсками штурма мешает значительное минирование. Однако командование НГУ уверяет, что бойцы уверенно идут к победе. За неделю продвинулись на 1,7 км.